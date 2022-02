Al GF Vip le sorprese non finiscono mai. Nella puntata di ieri ha fatto il suo ritorno nella casa Alex Belli. Una mossa che, secondo alcuni, ha messo definitivamente fine al vecchio concetto dello show ormai un bunker con le porte girevoli. C’è comunque tanta attesa per capire come cambieranno gli equilibri e, soprattutto, come si comporterà Delia Duran davanti all’azione del compagno che, in diretta, aveva detto di volere lasciare per sempre. In attesa di quello che succederà ieri è stato il momento di un’altra eliminazione.



Il pronostico dei fan del GF Vip è stato confermato: l’eliminato della quarantunesima puntata del GF Vip 6 è stato Gianluca. queste le percentuali: Kabir 51%, Antonio 33%, Gianluca 16%. Lulù ha ricevuto la sorpresa di San Valentino da Manuel, che poi è apparso anche in giardino. Tra chi esce e chi entra ecco la bomba sganciata su un possibile ingresso: una bomba che riguarda Soleil Sorge.



A varcare la porta di Cinecittà potrebbe essere Luca Onestini con cui Soleil Sorge ha avuto una breve relazione. Al GF Vip, Soleil ha tirato in ballo Onestini più di una volta e Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha rivelato un retroscena scottante sul possibile ingresso di Luca. Il sempre informato Gabriele Parpiglia ha ammesso che Luca sarebbe dovuto entrare al Gf Vip per un confronto con Soleil, che ha fatto pace con Nathaly Caldonazzo.







“Questa è una bomba. C’è stata una trattativa. Luca Onestini è rientrato in Italia dopo che ha vinto il reality Secret Story in Spagna. C’è stata una trattativa per cercare il confronto con Soleil, visto che lei ha parlato di lui al GF Vip . Diciamo che si era quasi chiuso il tutto ma alla fine è saltato. Perché? C’era un interesse da parte de L’Isola di avere i fratelli Onestini entrambi come concorrenti”.



“Solo che Gianmarco Onestini è reduce proprio da L’Isola dei Famosi spagnola. Sapete poi che L’Isola comporta uno stress fisico che poi recuperi in un anno, forse 6 o 8 mesi. Luca usciva dall’altro reality. Ora è saltato tutto quanto. Non ci sarà né il confronto con Soleil al GF Vip e nemmeno la loro presenza a L’Isola dei Famosi”. Tra i tanti commenti piovuti c’è chi esulta: “Sono felice per Luca, Soleil Sorge ha fin troppo spazio”