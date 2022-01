Ancora strascichi legati al ‘GF Vip’ si sono verificati nelle scorse ore, dopo la puntata in diretta con Alfonso Signorini. Ad essere stati coinvolti in un litigio i concorrenti Sophie Codegoni ed Alessandro Basciano, che sembravano inizialmente vicini a formare una coppia nel reality show. Ma adesso le cose pare stiano cambiano in peggio. E un altro episodio avvenuto in Casa ha provocato un altro momento di rottura tra i due, che potrebbero davvero allontanarsi quasi definitivamente.

Prima dell’appuntamento serale, c’era stato un confronto tra Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Un lungo colloquio nel quale si sono dette ciò che non andava e alla fine si sono anche chiarite. “Proprio perché dai valore all’amicizia che non mi aspettavo ti comportassi così. La parte offesa sono anche io non sono solo te, tua madre ha usato parole molto pesanti”, ha detto Jessica Selassiè. “Io sono la carnefice? Fino a prova contraria, mia madre mi ha semplicemente detto di allontanarti perché c’è energia negativa”.

Dopo la nomination fatta a Delia Duran, è esplosa la lite tra Sophie Codegoni ed Alessandra Basciano. Con quest’ultimo che ha detto: “Sei una buffona”. Lei non ci ha visto più e ha replicato: “Adesso che mi dici che sono una buffona perché parlo con Delia, neanche mia madre mi dice con chi devo parlare e si è visto. Non giocare con la mia pazienza perché finisce prima o poi”. E poi l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ ha continuato a fornire la sua versione dei fatti, mettendo in chiaro diverse cose.





Sophie Codegoni non ha alcuna intenzione di essere comandata da Alessandro Basciano e dunque proseguirà per la sua strada: “Io mi apro, dico cose belle a lui, faccio dimostrazioni ma la mia dignità e il mio orgoglio vanno sopra a tutto. La pazienza ha un limite, mi faccio mancare di rispetto una, due volte. Tutte le notti litighiamo, non ti puoi permettere di darmi della buffona perché parlo con Delia. Con la scusa dei miei limiti non mi permetto di giudicare gli altri”. E ha poi paventato un’ipotesi.

Infine, dialogando con le altre concorrenti, Sophie Codegoni ha chiosato così su Alessandro Basciano: “Questa è follia. Sta forse cercando dei pretesti per chiudere o si sta innamorando e cerca pretesti per litigare. Mi toglie quella serenità e io mi sto un po’ spegnendo”. Staremo a vedere se nelle prossime ore ci sarà un nuovo confronto tra i due e se ci sarà un chiarimento.