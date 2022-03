Pochi giorni alla fine del GF Vip 6 e la tensione continua a salire. Nella puntata di stasera Alfonso Signorini annuncerà chi dovrà lasciare il gioco: tra i papabili c’è anche Miriana Trevisan. Miriana che, poco fa, è tornata ad attaccare Soleil Sorge dopo il tentativo di pace della scorsa settimana e la lite furiosa dei giorni scorsi successivi la nomination a Soleil. “Non è mai riuscita ad ammaliarmi. Inizialmente c’ero cascata anche io, ma poi ho aperto gli occhi” aveva confessato la Sorge.



Ripensando alla nomination ricevuta da Miriana, l’influencer aveva ammesso: “Si è accanita e non mi è piaciuta la motivazione”. E già lo aveva fatto sapere nell’ultima puntata del GF Vip quando c’era andata molto pesante. “Sei una vipera!Te la sei presa con me da quando sono qui dentro. Sei volgare, alla tua età! Io quando arriverò alla tua età mi auguro di essere più matura”.



E ancora: “Ti rendi conto di come ti accanisci verso una ragazza che potrebbe essere tua figlia? Ma stai zitta una volta per tutte, sei insopportabile. Frustrata del c…! Mamma mia, che vipera”. Nella giornata di oggi al GF Vip Miriana ha raccontato a Jessica Selassié di essere rimasta molto ferita dalle ultime parole di Soleil, che ha approfittato di un momento di debolezza per colpirla nel profondo.







“Ho sentito la battuta di Soleil, che è sempre infelice, appena sono uscita dal confessionale. Vedi che lei alle spalle… Io non lo farei mai. Mi viene da sorridere però, tu fai la battuta quando c’è una fragilità della persona”, ha ammesso Miriana davanti alle telecamere del GF Vip. Mentre Jessica ha provato a difendere Soleil.



Jessica, davanti alle telecamere del GF vip ha infatti detto che la gieffina sembrava colpita quando ha visto Trevisan in lacrime, la showgirl ha continuato a sparare a zero su Sorge: “Per me è un gran dolore, ma le è mai interessato di me? Sicuramente tra noi c’è la sfida finale, se mi vuoi fuori dal gioco all’ultima settimana vuol dire che mi temi”, ha ammesso Trevisan.