Puntata del 21 febbraio incandescente quella del ‘GF Vip’, con Alfonso Signorini alle prese con situazioni davvero difficili da gestire. Oltre all’eliminazione di Kabir Bedi e all’uscita dalla Casa di Alex Belli, si sono verificati forti litigi e uno tra i più fragorosi è stato quello tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. In piena diretta se ne sono dette di tutti i colori, con attacchi da entrambi i fronti. A conferma che tra le due concorrenti una tregua appare davvero complicata da raggiungere.

Oltre allo scontro tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, proprio la soprano ha avuto un battibecco con Alex Belli: “Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca l’amore così. Mi ha dato fastidio. Dammi la mano, andiamo oltre la porta rossa che ti faccio un c..o così”. A quel punto Belli ha sfidato Katia Ricciarelli a dargliene una lì seduta stante. Ovviamente la Ricciarelli non lo ha fatto. Un gesto che non è piaciuto a nessuno.

Il litigio tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli si è verificato subito dopo lo scontro verbale tra l’artista e Manila Nazzaro. Katia ha accusato la compagna di Lorenzo Amoruso e la showgirl ex ‘Non è la Rai’ di essere delle vipere e allora si è perso il controllo. La Ricciarelli si è rivolta così verso Miriana: “Tu devi stare zitta, tu non devi parlare. Io sono fiera di me e si vede come ho lavorato, lei fa solo la santa. Consolatevi tu e Manila, queste fanno le santarelline ma sono due persone assolutamente false”.





Ma Miriana Trevisan non si è tenuta nulla per sé e ha iniziato ad attaccare Katia: “Tu sei invece una vipera e non devi provare a sminuirmi. Sono felice di essere Miriana Trevisan. Vergognati, hai attaccato tutti e offeso tutti. Hai detto delle parole forti e sei stata pure razzista”. La Ricciarelli, stanca di quella situazione, ha chiesto ai telespettatori di mandarla via dal reality show. Vedremo se accadrà davvero questo nelle prossime puntate. La tensione nella Casa è davvero alle stelle e il caos regna sovrano.

Ma Katia Ricciarelli, durante un fuori onda, si è organizzata con Kabir Bedi e con Giucas Casella per nominare Manila Nazzaro. Poi però l’attore indiano ha dovuto abbandonare la trasmissione di Canale 5 e per lui si è interrotta la strada verso la finale. Indubbiamente la puntata di giovedì 24 febbraio si preannuncia molto tesa e chissà cos’altro potrà accadere.