A poche ore dalla diretta si scalda l’atmosfera dentro la casa del GF Vip. Gli occhi di tutti sono puntati sull’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Nella casa Manila Nazzaro ha mostrato il suo lato forte e tenace, ma anche un lato tenero e fragile. Durante l’esperienza del GF Vip 6, l’ex Miss Italia si è spesso confrontata sul suo privato con i suoi compagni di avventura e come già aveva raccontato a Temptation Island Vip, ha parlato anche della difficoltà di avere un figlio dall’attuale compagno.



Se fino a qualche settimana fa il gradimento del pubblico del GF Vip era molto alto nei suoi confronti, ora le cose stanno cambiando. Dopo gli ultimi fatti di ieri tante critiche sono piovute addosso alla gieffina. “Ma Manila che fa sempre la maestrina ne vogliamo parlare? Sempre a polemizzare e fare la signora so tutto io… Troppo si è montata la testa”. E ancora: “Vabbè oramai Manila è convinta di essere la padrona di casa. È davvero insopportabile. Dispensa consigli a tutti. Mamma mia e basta”.



Il motivo scatenante della rabbia contro la concorrente del GF Vip è stato l’ultimo faccia a faccia con Clarissa Selassiè a causa dell’utilizzo dell’aria condizionata nella Casa. La più piccola delle principesse ha poi accusato la conduttrice di aver contribuito al suo stato di salute piuttosto malconcio negli ultimi mesi. Manila Nazzaro che ne ha parlato con la più grande delle sorelle: “Clarissa è uscita, sbattendo la porta, dicendo: per colpa vostra sono tre mesi che sono malata”.







La lite era solo all’inizio. Clarissa non si è lasciata sopraffare dalla gieffina e, quindi, ha subito ribadito: “Io a 19 anni mi sento una donna formata. Il mio carattere sarà questo per tutta la vita”. Secca la risposta di Manila Nazzaro. “Se volete il consiglio prendetelo altrimenti non vi dico più niente. Ogni volta prendete le cose sul personale”. Insomma al GF Vip la guerra è aperta.



Nel corso della puntata di stasera del GF Vip sono attese molte novità. Intanto ieri la lite tra Manila e Clarissa non è stato il momento più seguito. La palma spetta alla doccia di Aldo Montano. Il campione in costume rosso e il suo fisico scolpito ha fatto sognare tanti telespettatori e telespettatrici del reality. Un momento che evidentemente aspettavano con trepidazione. E per qualcuno ha addirittura alzato lo share quella doccia.