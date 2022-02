Altissima tensione al ‘GF Vip’. Protagonista di una lite Lulù Selassié, che ha avuto un battibecco fortissimo con una compagna di avventura. Davvero è successo di tutto in queste ore e la puntata del 17 febbraio si sta arricchendo di numerose dinamiche incandescenti. La principessa etiope ha anche lamentato di essere alle prese con difficoltà respiratorie, infatti ha rischiato di avere un attacco di panico. A meno di un mese dalla fine del reality show le vicende nella Casa si complicano maledettamente.

Ci sono stati dei problemi legati al cibo e l’umore al ‘GF Vip’ è cambiato repentinamente. Si è potuto udire, come riferito dal sito ‘Novella 2000’, una frase che ha dato il via poi alla lite: “Se tutti l’hanno ordinato si divide, sappiate che è così”. Poi Lulù Selassié, quando ha visto che gli animi si stavano infuocando, ha detto: “Vabbè, allora litiga da sola e poi sul cibo”. L’altra gieffina ha aggiunto: “Ma nessuno sta litigando, non capisco perché abbiamo il cervello talmente limitato da pensare che dire le cose in faccia è un litigio”.

Ma Lulù Selassié è parsa subito in difficoltà: “Io mangio solamente questo, non mangio il pollo da una settimana e non farmi piangere”. Ma a quel punto la coinquilina non ci ha visto più: “Lulù, non usare più queste scuse e basta usare i problemi seri, non scherzi perché vedo che piangi. Ti dico le cose in faccia senza urlare, tu fai la vittima ogni volta che le persone ti dicono le cose. Non usare il vittimismo per sfuggire da una cosa normale, ti ho solamente detto che ci sono delle mancanze nella spesa e dividiamo”.





Lulù Selassié ha avuto questo litigio con Sophie Codegoni e ha aggiunto: “Ma ovvio che se parlo di cibo parlo di disturbi alimentari. Mi vuoi ascoltare oppure no? Porca tr***, mi fai parlare? Mi interrompi, ti ho parlato del problema di anoressia perché mi avete accusato. Mi sta tornando l’attacco di panico, non riesco a respirare”. Davvero sembra difficilissimo un chiarimento anche tra le due vippone. E ricordiamo che nelle scorse ore c’è stata una lite con parole grosse volate tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo.

E sul web c’è chi ha scritto: “Lulù, adesso hai rotto. Tutti tu ce li hai i problemi”, “Lulù ha esagerato ma non è lei che si imbuca metà spesa”, “Mamma quante scene, sempre a tirare in ballo i problemi gravi”, “Tutto fatto di proposito per screditare Lulù”, “Lulù, l’hanno fatto apposta. Stai tranquilla”, “Mamma mia Lulù, fai sempre del vittimismo, adesso la devi smettere”.