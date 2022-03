Dentro la casa del GF Vip l’atmosfera è sempre più tesa. Dopo le ultime ore una lite è scoppiata anche tra Jessica e Lulù Selassié. Nei giorni scorsi a far parlare era stata la sorella uscita qualche settimana fa dalla casa, Clarissa, che si era scagliata contro Katia Ricciarelli verso la quale nella puntata di lunedì erano arrivate le scuse. “Ciao a tutti scrivo rammaricata per chiarire alcuni aspetti. Dopo l’ultima puntata non è uscito il meglio di me, e questo mi dispiace molto”.



Dice ancora Clarissa Selassié: “Il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi di GF Vip, che pensavo restasse solo sui miei social. Ma mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone e io nonostante tutto non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita da alcuni epiteti”.



La risposta di Katia, ieri ospite in studio al GF Vip, non si è fatta attendere. “No basta Alfonso con questa commedia, io non posso stare ancora qui a prendermi insulti. Anche perché ho letto che mi hanno dato della strega, brutta, cattiva, razzista, omofoba, di tutto”. E ancora: “Questa persone mi hanno dato soltanto insulti e si vede è tutto visibile”.







“Non mi interessa più di loro, voglio stare bene e vivere in salute. Basta fingere Alfonso non voglio falsità”. Insomma, porta chiusa al GF Vip. E dentro le cose non vanno meglio. Questa mattina Lulù ha dimostrato di essere rimasta profondamente delusa dalla linea della vita fatta da Jessica. Quest’ultima, in lacrime, ha raccontato di essere sempre rimasta nell’ombra, lasciando che le sue sorelle minori Lulù e Clarissa dessero il meglio di loro.



Lulù si è detta delusa da Jessica e non l’ha affatto nascosto oggi. Al GF Vip 6 la giovane Selassié pare si sia confidata con Miriana Trevisan accusando Jessica di aver fatto tali rivelazioni “perché vuole arrivare fino in fondo”. “Lo fa per un motivo non è stupida. Mi dispiace per questo”, continua la principessa. Insomma, secondo Lulù Jessica aveva un piano ben preciso per la finale.