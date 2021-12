“Hai rotto”. GF Vip, le due concorrenti ai ferri corti: è guerra dopo gli ultimi fatti

Furiosa lite al ‘GF Vip’ nelle scorse ore. Protagoniste della vicenda le gieffine Eva Grimaldi e Valeria Marini, dunque due delle concorrenti che sono entrate successivamente nel programma. Una vera e propria polemica è deflagrata nella Casa più spiata d’Italia a causa di vicende legate alla pulizia nella trasmissione. Non è il primo litigio di questo genere, ma Alfonso Signorini avrà davvero molto da fare dopo Natale per cercare di rasserenare gli animi nel programma, che sono sempre più accesi.

Intanto, prima di parlarvi di Eva Grimaldi e Valeria Marini, bisogna dire che nelle ultime ore Federica Calemme ha lanciato una vera e propria frecciatina all’ex tronista di UeD, Sophie Codegoni. Sophie ha chiesto alla nuova vippona un parere su Gianmaria Antinolfi. “È un bel ragazzo. È davvero un bravo ragazzo”, ha risposto Federica, smascherando Sophie e le reali intenzioni di quella domanda. In una chiacchierata con Biagio, la nuova concorrente ha infatti sentenziato: “È una cosa che la infastidisce o me lo vuole dare subito a me”.

Eva Grimaldi non si è tenuta niente per sé e senza mezzi termini ha sputato veleno nei confronti della coinquilina Valeria: “Valeria sei troppo stellare, perché se tu hai le mani devi lavare i piatti”. Subito dopo è arrivata la replica della Marini: “Ma guarda che sono andata in bagno, non ho neanche fumato una sigaretta. Non mi ha mai rimproverata nessuno da quando sono qui, faccio le cose in più”. Nonostante questa spiegazione, la Grimaldi ha continuato ad attaccarla in maniera dura.





Parlando ancora con Valeria, Eva Grimaldi è esplosa ancora di più e ha inveito contro la gieffina: “Forse nessuno ha il coraggio di dirtelo in faccia, ma non tocchi nemmeno un piatto”. Dunque, è iniziata una battaglia verbale tra le due concorrenti del ‘GF Vip’. Staremo a vedere se si tratterà di discussioni temporanee o se proseguiranno ancora anche nei prossimi giorni. Un momento di tensione alle stelle, visto che sono ormai diversi i protagonisti della Casa a scontrarsi quotidianamente.

Scontri si sono registrati anche tra Jessica Selassié e Sophie Codegoni. Tranquillizzata da Sophie, la princess si è ricreduta dopo aver scoperto che lei e Basciano hanno trascorso parte della notte abbracciati sul divano e ovviamente si è detta molto delusa dall’amica. “Sono rimasta delusa dal modo di fare di lui. Poi anche da lei perché mi ha mentito, perché era ovvio che le piacesse e invece me l’ha negato”.