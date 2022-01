Bomba a Mattino 5 sulla puntata del GF Vip di stasera. Al centro del dibattito sempre più Alex Belli. Nella puntata di venerdì l’attore si è distinto ancora una volta in studio suscitando le ire di Alfonso Signorini e Adriana Volpe che, neppure troppo velatamente, aveva attaccato lui e Delia. “Ci hanno preso per i fondelli dal primo giorno. Tanto sposati non sono né in chiesa e né nel comune, basta con questa sceneggiata degli anelli! Mi mordo i gomiti per aver dato a Delia l’immunità la scorsa settimana”.



In studio c’era stata una standing ovation per Adriana Volpe. Il triangolo tra Delia, Alex Belli e Soleil Sorge però non finirà qui. Nella puntata di sabato Delia aveva messo un nuovo punto sulla storia con l’attore. “Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa sai quanto l’avrei già mandato a fare in co?! Lo giuro”.

E ancora: “Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex Belli non me ne frega un ca* perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i co****ni. Ho superato il limite ed è finito tutto. – riporta Biccy – Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo”.







“Sole basta non è il Santero. nella mia vita deciso io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via”. Ora la bomba di Federica Panicucci in onda stasera. “Intanto vi do una chicca, che riguarda la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip. Alex Belli riceverà una lettera molto appassionata da parte di Soleil, ma non solo”.



E ancora: “Vi anticipo anche che molto probabilmente Gianmaria Antinolfi dovrà lasciare suo malgrado la Casa per impegni lavorativi, impegni professionali molto importanti. E vi voglio anticipare anche che i tre nominati – cioè Delia, Soleil e Giucas Casella – in realtà non ci sarà un televoto per l’esclusione bensì per votare uno dei primi candidati alla finale”.