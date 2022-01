“Fuori subito”. Urla fuori dal GF Vip contro la concorrente: tutti hanno sentito. Scoppia il caos

Adesso per Katia Ricciarelli si mette davvero male, alla luce dell’ultimo episodio che l’ha vista protagonista anche se non direttamente. In questi giorni c’è una marea di polemiche che sta travolgendo la soprano, infatti le sue dichiarazioni ritenute offensive nei confronti di diversi concorrenti stanno scatenando il putiferio non solo all’interno della Casa ma anche all’esterno del programma. E ora si è aggiunto un altro tassello in una vicenda, che sta decisamente mettendo a dura prova Alfonso Signorini.

Le ultime due a soffermarsi su Katia Ricciarelli sono state Miriana Trevisan e Lulù Selassié, che però sono state subito censurate dalla regia del ‘GF Vip’. In particolare, la principessa etiope ha detto: “Giacomo ha detto due giorni fa una cosa giusta: ‘Comunque non capisco perché in questa edizione non puoi nominare certe persone. L’anno scorso io ho fatto il GF’. Testuali parole, lui sta parlando di discorsi tipo che qua dentro in questi mesi nessuno di noi poteva nominare Katia. Quando tu l’hai fatto, perché era immune, prima di ieri”.

Parlando dei fatti attuali, alcuni protagonisti del reality show si stavano rilassando nel giardino della Casa, quando all’improvviso è stata udita una voce proveniente da fuori. Delle vere e propria urla hanno scosso la tranquillità dei vipponi. Coloro che hanno ascoltato benissimo le parole proferite dall’esterno sono stati Gianmaria Antinolfi e Miriana Trevisan, con il primo che ha subito avvisato Manila Nazzaro, visto che è amica di Katia Ricciarelli e tenuto conto che l’attacco era stato scagliato contro l’artista.





La voce fuori dal ‘GF Vip’ ha gridato: “Miriana ti amiamo, Katia Ricciarelli fuori dal GF Vip”. La Trevisan ha immediatamente replicato a quel sostegno, dicendo: “Vi amo anche io”, mentre all’ex fidanzato di Belen, Gianmaria, è scappato un sorrisetto dopo aver sentito la frase sulla Ricciarelli. E la Nazzaro e la Sorge hanno poi commentato così i fatti: “C’è sempre qualcuno a cui non piaci. I telespettatori possono vedere quasi tutto, ma non è un documentario sugli animali, basta tagliare un pezzo per non avere una visione completa”.

E poi hanno aggiunto le due: “La percezione che c’è fuori non è la stessa che abbiamo qua dentro. Dal dentro a fuori cambia”. Staremo a vedere comunque come Katia Ricciarelli reagirà davanti a questo attacco e se continuerà ad avere lo stesso atteggiamento. Una cosa è certa: la puntata in diretta del 7 gennaio si preannuncia scoppiettante.