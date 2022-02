Grande Fratello Vip, tutti i nodi stanno venendo al pettine. Mentre si avvicinano le fasi finali del reality di Alfonso Signorini, ultima puntata prevista per metà marzo, gli inquilini continuano a lanciarsi frecciate velenose. Mentre Delia Duran continua a ‘dare spettacolo’ e far girare la testa ai maschietti, l’ultima preda è Antonio Medugno, il livello di tensione tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan continua a restare alto.

Ricordate? Eravamo agli inizi di gennaio, quando ci fu una lite in diretta che creò il gelo nella Casa. E che ha avuto pure conseguenze legali. Come saprete Miriana si stava innamorando di Biagio D’Anelli, confessione arrivata proprio quando l’esperto di gossip ha lasciato il GF Vip. Sull’ex Non è la Rai Soleil Sorge ha detto: “Lei seduce, conquista e poi inizia a mettere le mani avanti su un qualche motivo per cui non andrà bene la cosa e poi zac, è peggio di una mantide”. E pure Katia non c’è andata leggera.

“Alfonso, ce l’ho con Katia – ha rivelato in diretta Miriana Trevisan – Mi ha offeso come madre, ha sbagliato moltissimo con me”. E Katia Ricciarelli non solo non è tornata sui suoi passi, ma è andata oltre: “Tu saresti una madre? Allora stai attenta a come ti comporti! Stai zitta”. Insomma tra le due non corre buon sangue e lo stesso Pago, ex di Miriana e papà di Nicola, ha dichiarato di aver chiamato gli avvocati per difendere la reputazione della mamma del 12enne.





Katia Ricciarelli, l’ultima frecciata a Miriana

Intanto è uscita la notizia che con ogni probabilità Katia Ricciarelli uscirà lunedì 14 febbraio. Recentemente la soprano, parlando con Delia Duran e Nathaly Caldonazzo, ha lanciato una frecciata velenosa proprio a Miriana Trevisan: “Stavo guardando che c’ho 25 anni in più della Miriana, ma non sembra”. E la modella venezuelana le dà manforte: “È vero, tu hai una pelle pazzesca”. In realtà la differenza d’età tra le due donne è anche maggiore. Katia è nata infatti il 18 gennaio del 1946, Miriana il 7 novembre del 1972.

L’odio che Katia Ricciarelli prova per Miriana è proprio infinito, ora lei dice che ha 25 anni in più di Miriana ma non sembra… #GFVIP #miriangels pic.twitter.com/0SKei3FuuM February 9, 2022

ma che sta accadendo alla vecchia pure lei si è innamorata di nathaly la capisco pic.twitter.com/M4oEMllWaA February 9, 2022

Sui social l’uscita di Katia Ricciarelli nei confronti di Miriana Trevisan ha già scatenato la reazione dei telespettatori. “L’odio che Katia Ricciarelli prova per Miriana – scrive su twitter un’utente – è proprio infinito, ora lei dice che ha 25 anni in più di Miriana ma non sembra…”. Qualcun altro sottolinea il nuovo legame tra Katia e Nathaly: “ma che sta accadendo alla vecchia pure lei si è innamorata di nathaly la capisco”. Con Miriana, invece, l’affetto è finito da un bel pezzo mi sa…