“Ormai è chiaro”. Katia Ricciarelli fuori dalla casa: beccata dal GF Vip proprio in quel momento

Nessun eliminato durante la scorsa diretta GF Vip 6 andata in onda lunedì 7 febbraio. L’appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è tornato dopo la pausa della scorsa settimana decisa da Mediaset vista la grande concorrenza del Festival di Sanremo, che in questa edizione ha registrato ascolti record toccato addirittura punte del 60% di share con picchi di oltre 16 milioni di telespettatori.

Nessun eliminato, ma la puntata di lunedì 7 febbraio ha decretato il primo finalista. Si tratta di Delia Duran, vincitrice del televoto con Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, tutti nella casa da settembre. A contendersi il posto alla fine sono stati Davide e Delia che arrivati in studio hanno appreso la notizia da Alfonso Signorini.

Katia Ricciarelli fuori dalla casa: beccata dal GF Vip

La moglie di Alex Belli ha ottenuto il 36% delle preferenze, Davide si è fermato al 33%, mentre Manila e Katia hanno ottenuto rispettivamente il 27% e il 4%. In nomination sono finiti Antonio Medugno, Kabir Bedi e Gianluca Costantino; Katia, Barù e Jessica hanno ottenuto le immunità da parte della Casa, mentre le due opinioniste Sonia e Adriana hanno scelto Soleil e Nathaly.





Katia ha ottenuto l’immunità dalla casa ma in queste ore molti utenti del web hanno notato alcuni atteggiamenti che potrebbero far pensare all’abbandono del reality da parte della soprano. In serata Katia Ricciarelli è stata inquadrata mentre preparava la sua valigia e consegnava a Soleil Sorge un regalo per suggellare l’amicizia nata nella casa.

Ma magari,anche se mi sarebbe piaciuto farle vedere la percentuale con cui L avremmo buttata fuori #gfvip https://t.co/hn3zpWQ0M3 February 9, 2022

“La verità è che Katia uscirà venerdì perché ha avuto il suo primo riscontro negativo con il televoto per la finale e ha sempre detto che lei non vuole uscire con il televoto per non essere umiliata. Mica scema la vecchia! Ha capito che non è gradita e scappa via! Coniglio! #GFVIP”, si legge su Twitter. “KATIA CON LA SCUSA CHE ENTRA ALEX VUOLE ABBANDONARE LA CASA PER RIPULIRSI L’IMMAGINE DISSOCIANDOSI DAL TEATRINO. VECCHIA VOLPE #GFvip”, “Katia se ne va perché ha capito che non vincerà mai #GFvip #soleilarmy”.