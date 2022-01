Un tempo grandi amiche, ora però… Al Grande Fratello Vip non è la prima volta che due inquilini o due inquiline prima stringono un rapporto amicale stretto, quasi fraterno. E non parliamo di ‘fazioni’, ma proprio di amicizia vera. Certo sotto i riflettori delle telecamere ci può essere chi bluffa, chi fa strategie, ma alla lunga i comportamenti si vedono. Negli ultimi giorni l’atmosfera all’interno della Casa è stata ‘elettrizzata’ dall’arrivo di Delia Duran.

La modella di origini venezuelane, sposata con Alex Belli, ha avuto subito uno scontro con Soleil Sorge. E, visto quello che è avvenuto tra quest’ultima e l’attore, c’era da aspettarselo. Quello che è avvenuto dopo, però, ha finito per sovvertire equilibri consolidati e, forse, incrinato un’amicizia che in tanti davano per scontata. Quella tra Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro.

Va detto che per Katia gli ultimi giorni non sono stati semplici. Certe sue battute, certi suoi attacchi, certe sue frasi, specialmente contro i più giovani e in particolare contro Lulù e pure Manuel, non sono passati inosservati. E forse denotano uno stress non trascurabile per una persona non più ‘green’. Le polemiche hanno investito sia la soprano che il conduttore Alfonso Signorini colpevole di fare favoritismi. Poi Manila, molto legata a Katia nella casa, ha parlato con Delia e l’ha rincuorata in suo momento di sconforto.





Ebbene Katia Ricciarelli, parlando con Soleil, ha attaccato duramente Manila Nazzaro. A poche ore di distanza eccone un’altra. I vip stanno facendo le prove per uno spettacolo che andrà in diretta su Canale5 e l’ex Miss Italia è in ritardo. “Katia ti ho detto che lo provo – ha chiarito Manila dopo aver ascoltato i rimproveri di Katia – devo incastrarlo tra un ferro e l’altro oggi!”. La soprano, che si occupa della regia dello show, ha attaccato: “Allora vai a lavarti i capelli ora! Io purtroppo non posso lavarli prima i capelli, devo stare lì fino all’ultimo e me li lavo mentre gli altri mangiano”.

Manila ha risposto: “Allora nessuno mangia oggi, perché per mangiare dovremmo cucinare io e Barù, ma se noi siamo bloccati ognuno si arrangia”. E Katia Ricciarelli ha puntualizzato: “Ieri abbiamo mangiato la minestra”. “Eh, l’ho fatta io” ha detto l’ex miss Italia. A questo punto l’ex moglie di Pippo Baudo ha perso la pazienza: “Che noia!”. La discussione non è finita bene con le parole di Manila e la tensione ancora nell’aria: “Siamo sempre noi a preparare! Katia stai facendo da sola, ti ho solo chiesto i capelli quando avevi piacere, ti sto cercando di venire incontro”.