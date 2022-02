La puntata del ‘GF Vip’ del 17 febbraio è stata molto intensa, ma anche dopo la stessa i discorsi non si sono fermati. In particolare, ad avere un’importante discussione nella Casa sono stati Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, che hanno deciso di togliere la maschera ad Alex Belli. Hanno infatti capito quale sia il suo gioco e hanno svelato tutto davanti alle telecamere. E chissà cosa dirà l’attore quando verrà a scoprire questa conversazione, che il pubblico ha ascoltato con grande sorpresa.

Katia Ricciarelli ha anche parlato di Soleil Sorge: “Alex, tu sei entrato qui per tua moglie, ma devi capire che c’è anche lei. Io sono sofferente per Soleil, mi dispiace che stia male. La verità è che c’è sempre chi sta male e non c’era bisogno di questo a 28 giorni dalla fine”. Poi direttamente all’ex ‘Uomini e Donne’ ha detto: “Ti voglio bella combattiva. Non fare tardi stanotte. Se hai bisogno, svegliami”. Ma andiamo a vedere adesso nei dettagli cosa è successo in queste ore nella Casa più spiata d’Italia.

Si è tornati quindi a soffermare sul triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge e Katia Ricciarelli e Davide Silvestri si sono stancati definitivamente. Ormai sono arrivati a comprendere quali siano le sue volontà. La soprano ha esordito, dicendo: “Lui ha intortato la moglie e non vuole lasciare né l’una né l’altra”. Poi Davide è andato oltre: “Io invece Katia, sai cosa penso realmente? Che l’unica cosa che lui non vuole lasciare è lo show”. E la Ricciarelli ha poi distrutto Belli con una frase devastante per lui.





Infine, Katia Ricciarelli ha chiosato così su Alex Belli: “Ah, ma questo sì, se gli togli lo show e gli porti dunque via tutto questo lui muore”. Dunque, secondo i due compagni di avventura ormai lui andrebbe avanti per la sua strada esclusivamente per portare avanti lo spettacolo, inscenato sin dall’inizio. Ovviamente il gieffino non sarà d’accordo su queste dichiarazioni e, quando verrà a saperlo, sicuramente reagirà in maniera tutt’altro che tranquilla nei confronti dei due coinquilini.

Intanto, Maria Monsè ha attaccato duramente Lulù Selassié durante ‘Mattino Cinque News’: “La sua aggressività nelle parole e nei modi è sconvolgente. Fa i capricci solo per le cose che non vanno bene a lei. Comunque lei si è comportata come Alessandro Basciano nei miei confronti. Ha fatto la stessa cosa e questo solamente perché mi ero permesso di giudicarla. Ero nuova e quindi secondo lei non potevo farlo”.