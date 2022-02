Bordata nei confronti di Katia Ricciarelli fuori dal ‘GF Vip’. E a parlare non è uno qualunque, bensì il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso. Troppo forti le affermazioni utilizzate dalla soprano contro la concorrente per farlo rimanere in silenzio. Probabile che queste sue parole, scritte in una storia Instagram sul profilo ufficiale dell’ex calciatore, possano essere lette ai gieffini. E in quel caso non è da escludere che possa nascere una nuova guerra verbale tra le due vippone.

A proposito di Katia Ricciarelli, secondo i sondaggisti più accaniti del ‘GF Vip’, c’è un nome che circola più di tutti: ad avere la peggio potrebbe essere Katia Ricciarelli. Questo almeno è quello che sui social sembra il nome più papabile all’eliminazione. Ma potrebbe anche esserci un colpo di scena che congelerebbe di una settimana il televoto. Qualcuno infatti ipotizza che questa sera potrebbe uscire per eliminazione diretta Nathaly Caldonazzo. La concorrente del GF Vip sembra essersi macchiata di un’offesa alle Selassié.

In particolare, ad aver fatto arrabbiare Lorenzo Amoruso è stata questa frase di Katia Ricciarelli: “Ma lei che possibilità ha di andare avanti a 44 anni che ha già su famiglia e figli, ed ha anche il suo lavoro?”. E a quel punto l’ex atleta ha deciso di prendere il suo cellulare e di pubblicare questa storia, che ha preso di mira la compagna di avventura della sua partner. Affermazioni forti e chiare, che non lasciano spazio ad interpretazioni e che innescheranno sicuramente altre polemiche.





Dunque, Lorenzo Amoruso ha postato: “Rispetto. Hai ragione Katia Ricciarelli, Manila non ha avuto una carriera brillante come la tua ma ha potuto creare una famiglia con due splendidi ragazzi. Successivamente cadere nella disperazione, rialzarsi come tante fantastiche donne in questo mondo e reinventarsi con umiltà, qualità che non ti appartiene visto che non hai mai saputo trasmettere sentimenti di amore, di riconoscenza e di affetto. Sei purtroppo una grande artista completamente vuota”.

Intanto, al ‘GF Vip’ Lulù Selassié ha criticato Delia Duran: “Sono proprio rimasta sotto choc, si è arrabbiata con me dal nulla e questo non è normale. Sta fuori di testa, soprattutto perché mi ha detto di abbracciarla e che mi voleva bene. Non voleva discutere con me, era nervosa perché le erano venute le sue cose e allora ho pensato che fosse matta”. Vedremo in puntata che succederà.