GF Vip 6, Katia Ricciarelli le sue parole dopo l’eliminazione. L’ormai ex gieffina ha mollato la presa in tutti i sensi. Un vero colpo di scena durante la diretta tv che l’ha vista protagonista di un appello rivolto al pubblico. La sua richiesta è stata specifica e ha ottenuto ciò che il suo cuore desiderava più di ogn altra cosa, ovvero di essere eliminata. E a distanza dal suo addio al reality show, la lirica ha ben pensato di tornare a parlare ai fan.

Forse quella di Katia Ricciarelli si scriverà tra le eliminazioni più storiche del reality show di Alfonso Signorini. Parole, le sue, che difficilmente si dimenticheranno e che hanno lasciato accadere il colpo di scena, la sua eliminazione definitva dal gioco.

“Alfonso io chiedo una cosa che è nuova, che forse non ti è mai stata chiesta. Senti, potrei uscire io per cortesia? Ne ho bisogno. Voglio andare a casa mia, vorrei tanto andarci”.“E perché non mi trovo più. Vorrei lanciare un appello al pubblico. Intanto ringrazio tutti i telespettatori. Visto che ti avevo detto l’altro giorno che era già una vittoria essere arrivata qui a 5 mesi dall’inizio, non ho mai avuto ambizioni di vincere, ma soltanto di vivere bene qui dentro”.





“Adesso non mi trovo più. Visto che sono considerata una persona di una certa età è giusto che io me ne vada a casa e ne ho bisogno fisicamente, del mio spazio, dei miei affetti”. E così è accaduto. Katia ha lasciato il gioco togliendo anche il saluto ad alcuni inquilini della casa. Insomma, un’uscita di scena realmente indimenticabile.

E a distanza di qualche giorno, la lirica non poteva che tornare a parlare ai fan raggruppati sotto l’hashtag dei “teamsopranini”, e lo ha fatto attraverso un video messaggio condiviso sui social girato nei camerini dopo uno spettacolo che ha fatto seguito al GF Vip.

“Vi ringrazio del vostro affetto, so che siete tanti, parlate sempre anche con grande rispetto e bene, questo mi fa molto piacere. Dai, vediamoci, siete tanti ma almeno ci parliamo con il cellulare. Un bacio, grazie. Non mi dimenticate!”.