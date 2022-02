Colpo di scena al ‘GF Vip’. La voce che si sta diffondendo in queste ore è davvero clamorosa e riguarda Katia Ricciarelli. La soprano sarebbe ormai pronta ad abbandonare ufficialmente il reality show di Alfonso Signorini e al suo posto ci sarebbe già qualcuno che la sostituirebbe. Gli utenti sono riusciti a trovare una prova inequivocabile, che conferma dunque l’indiscrezione della sua uscita di scena dal programma. E i commenti dei telespettatori non sono stati propriamente tutti gentili.

Intanto, Katia Ricciarelli è ormai stanca di dover sopportare nella Casa più spiata d’Italia le coinquiline Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo. L’artista Si sta allontanando dalla sua ormai ex amica Manila. E l’ex Miss Italia è per ora all’oscuro di tutto. E nelle ultime ore la soprano si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo contro Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, delle quali si è detta definitivamente stanca: “Sono stufa di quelle vipere, adesso basta”, ha ammesso senza mezzi termini nelle scorse ore.

Un’utente di Twitter ha infatti pubblicato un indizio, che assomiglia comunque molto ad una prova, riguardante Katia Ricciarelli. E sono tutti convinti adesso che lunedì 14 febbraio, quando ci sarà la puntata in diretta, la donna comunicherà davanti alle telecamere il suo addio alla trasmissione Mediaset. Perché ha già assunto un impegno molto importante dal punto di vista lavorativo e quindi avrà bisogno di circa un mese per perfezionare tutti i dettagli, prima di rendersi protagonista di questo lavoro.





Stando ad una locandina pubblicata sui social network da una telespettatrice, Katia Ricciarelli dovrà essere presente il 12 e 13 marzo ad uno show teatrale al ‘Ciak’ della capitale Roma. Lavorerà come voce narrante dello spettacolo e quindi avrà bisogno di prepararsi al meglio per l’evento. E al suo posto ci sarebbe dunque Alex Belli, che sta ultimando la sua quarantena per rispettare le regole anti-Covid, e poi potrà finalmente riavere confronti faccia a faccia sia con Delia Duran che con Soleil Sorge.

Ma Katia ha uno spettacolo il 12 e il 13 Marzo quindi sapeva di non rimanere … ma che cazzo è rimasta a fa là dentro a scassare le scatole ????? #gfvip pic.twitter.com/EUHDDtvKZD February 12, 2022

L’internauta ha commentato su Twitter: “Ma Katia ha uno spettacolo il 12 e 13 marzo, quindi sapeva di non rimanere…Ma che caz*** è rimasta a fare là dentro a scassare le scatole?”. E altri hanno aggiunto: “Mamma mia che scempio questo GF Vip”, “Si è fatta sicuramente soldini”. Staremo a vedere se le cose stiano davvero così e se quindi uscirà dalla fatidica porta rossa.