“Oggi esce”. GF Vip, si è scoperto fuori dalla Casa: grande sorpresa a poche ore dal fatto

Gli stravolgimenti al GF Vip sono all’ordine del giorno. Alla viglia della puntata di stasera, lunedì 21 febbraio, davvero tanta carne al fuoco. Nelle ultime ore ad attirare l’attenzione del pubblico sono stati, neanche a dirlo, Alex Belli e Soleil Sorge. Il primo ha baciato Jessica la seconda ha fatto pace con Manila. “Mi ha baciata davanti a Delia e Soleil. Mi fa ‘è tutta la sera che volevo farlo. E io ‘ah’. Io mi sono tolta subito. Penso stiano iniziando un gioco, perché io pensavo che lui mi prendeva e faceva finta e invece mi ha proprio preso per darmi un bacio. Però amore io ero rigida”.



Aveva raccontato Jessica. “Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro qui al GF Vip, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza”.



Così Manila Nazzaro aveva ricucito con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.E ancora: “Alcune cose brutte su di te le ho dette – ha aggiunto Manila – perché ero molto arrabbiata. Non è una giustificazione però ti spiego. I muri tra me e te qui al GF Vip sono stati la cosa peggiore. Non ci siamo mai lasciate e poi un mese fa abbiamo rotto tutto”.







E continua: “Io già ieri ero pronta a prenderti la mano mentre piangevi, però non potevo fare tutto da sola Soleil. Poi, qnon ci sentivamo comprese l’una dall’altra e ci siamo stancate e poi allontanate”. Tra baci e pace stasera al GF Vip sarà deciso chi lascerà la casa. Secondo il sondaggio organizzato da grandefratello.forumfree, la Caldonazzo e Barù possono dormire sonni tranquilli.



Godendo rispettivamente del 36% e del 31% delle preferenze dei votanti. La partita sarebbe tra Kabir Bedi e Alessandro Basciano. E le sorprese non mancano Alessandro sarebbe in vantaggio su Bedi (20% contro 12%). Una sorpresa considerando le ultime uscite assolutamente dimenticabili dell’ex volto UeD. Ora non resta che attendere per avere il responso del GF Vip.