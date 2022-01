“È morto”. GF Vip, Kabir Bedi non trattiene le lacrime: nella casa scende il gelo totale

Nella puntata del 28 gennaio del ‘GF Vip’ c’è stata l’eliminazione di Federica Calemme, che non potrà dunque proseguire più la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. Ha raggiunto lo studio senza troppe recriminazioni, infatti era sembrata conscia di poter uscire già da alcuni giorni. Uno dei momenti più forti dal punto di vista emozionale è avvenuto quando si è raccontata una vicenda molto triste, riguardante Kabir Bedi. L’attore si è fatto coraggio e ha parlato di un argomento difficilissimo.

L’appuntamento in questione, che ha appunto dato molto spazio a Kabir Bedi, è stato un successo per Alfonso Signorini. Il ‘GF Vip’ ha festeggiato un altro record, con 3.448.000 spettatori pari allo share 21,8%. Invece il gradimento del quiz show in onda su Rai 1, ‘L’Eredità – Speciale Sanremo’ con Flavio Insinna è riuscito a tenere incollati allo schermo 3.149.000 spettatori pari allo share del 15.6%. Dunque, per Mediaset un risultato che probabilmente è andato anche oltre le attese.

Kabir Bedi si è soffermato con Signorini su una morte che ha inevitabilmente travolto la sua famiglia. Tutti i compagni del ‘GF Vip’ sono parsi molto colpiti dalla storia: “Per me è stato terribile, è il più grande dolore che esiste. Ho provato a prevenire questo suicidio, ma ho fallito. Non sono riuscito a convincerlo a continuare a vivere”. Poi è sceso maggiormente nei dettagli, parlando di questa durissima perdita familiare, e ha anche riferito di che tipo di malattia soffrisse il suo amato parente defunto da anni.





Ad avergli provocato questo dolore lancinante è stata la morte del figlio Siddhart, che aveva soltanto 25 anni quando aveva deciso di compiere l’estremo gesto. E Kabir Bedi ha anche rivelato che era affetto da una malattia: “Il grande problema della schizofrenia è che è difficile. Giovani di 25 anni, normalmente uomini, normalmente intelligenti, improvvisamente perdono la lucidità. E quando perdono la lucidità, non accettano di avere un problema. Al tempo non c’erano le medicine di oggi, oggi c’è speranza e voglio darla”.

Il figlio di Kabir Bedi si suicidò nel 1997. Era il secondogenito di lui e della prima moglie Protima Gauri Bedi. La coppia si era separata nel 1974. Per l’attore indiano si è trattato di uno spartiacque dolorosissimo della sua vita. E adesso davanti a milioni di italiani ha voluto parlarne pubblicamente, proprio per tenere alta l’attenzione su una patologia seria come la schizofrenia.