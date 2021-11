“Sono stata con lui”. Al GF Vip Jessica Selassié vuota il sacco: “Ora è troppo famoso e non posso più”

Manca davvero poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tanti gli argomenti che saranno messi a fuoco dal conduttore Alfonso Signorini e dalle sue opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Le dinamiche dall’interno della casa si fanno sempre più interessanti: saranno analizzate le tensioni che serpeggiano tra i “vipponi”, anche alla luce della frase infelice su Manuel Bortuzzo pronunciata da Alex Belli. E sempre l’attore è al centro di uno scontro con Aldo Montano: sarà interessante capire se riusciranno a chiarirsi definitivamente. Nella casa entrerà anche Delia Duran, la moglie di Alex Belli che è sempre più vicino a Soleil Sorge.

Nelle ultime ore Jessica Selasiè è stata protagonista. Una delle principesse etiopi ha parlato a lungo con Francesca Cipriani e si è sfogata sulla sua situazione sentimentale. “Le mie amiche avevano anche avventure da una notte, sai la concezione americana è diversa. Le donne americane pensano che se gli uomini possono divertirsi, anche a loro deve essere concesso. E quindi vedevo tutte che andavano con i ragazzi anche appena conosciuti. Io però non riesco, non ce la faccio proprio”.

“Da una parte invidio chi lo fa, perché poi ha tante esperienze, fai tante conoscenze – ha proseguito Jessica Selassiè -. A volte invidiavo le mie amiche spontanee e libere. Anche a ballare io non riuscivo ad andare con un ragazzo per una sera. In questi anni non sono stata con nessuno, poi ovviamente la pandemia non ha aiutato. Dove vai? Al cinema non puoi andare, nei locali nemmeno, non si poteva fare niente”.





E nel parlare di come vorrebbe abbattere dei blocchi che ha con gli uomini ha rivelato di essere stata insieme a un vip: “L’unica volta che sono stata con una persona subito è stata speciale. Ancora oggi ci parlo, ma è una persona troppo famosa per poter uscire adesso con me. Al tempo avevo i miei kg ed ero in imbarazzo e lui aveva percepito tutto. Si tratta di una persona troppo conosciuta. Mi disse che dovevo amarmi di più. Tra di noi c’era tanta attrazione e stima. Per questo è successo e mi sono lasciata andare, perché non c’era soltanto la fisicità. Sì, è l’unica persona che ho avuto in questi 5 anni mi ripeteva di non avere fobie sul mio corpo”.

“Ok che il fisico non è importante, ma un minimo si guarda. Se io interesso a uno che non mi piace mi sento a disagio e vado in tilt. In questi 5 anni non mi è mai capitato di trovare qualcuno che mi piacesse al 100%. Poi non mi piacevo nemmeno io, avevo 25 kg in più – ha concluso Jessica Selassiè -. Non mi mettevo in costume, nemmeno in pantaloncini perché non stavo bene con me stessa. Mi ero spenta e la gente lo notava. Ero complessata per i kg in più. Con i social si guardano molto le cose fisiche e superficiali. In questi 5 anni tante cose mi sono preclusa”.