Fiumi di parole, depistaggi e smentite, poi l’ultima clamorosa indiscrezione su Jessica Selassié e Barù. Una vera e propria bomba scoppiata tra le mani dei tanti fan che ora vogliono saperne di più. A meno di una settimana dalla fine del GF Vip la situazione tra i due si incendia. E dire che non sembrava proprio così. Su di loro aveva infatti lanciato una bomba Soleil Sorge. “Quale coppia scoppierà per prima dopo il reality? Posso dire la coppia Jessica – Barù che già si è rotta? (Ride, ndr) Per Alex e Delia spero che possano trovare la loro strada e la loro serenità”.



“Per Sophie e Basciano io sono la loro Cupido quindi non posso non tifare per la loro storia. Manuel e Lulù mi sembrano innamoratissimi. Magari Gianmaria e Federica, che non ho ancora vissuto. Non ti so fare un pronostico in questo caso”. Certo è che mentre Jessica Selassié continua a parlare a ruota libera, Barù è caduto nel mutismo. Pochi e criptici post, zero Storie e zero commenti sull’esperienza che, parole sue ad Alfonso Signorini, non rifarebbe mai più. Ma ci ha pensato un ex coinquilino a svelare un retroscena: Giacomo Urtis.



Intervistato dai microfoni di Trends & Celebrities, la trasmissione pomeridiana su Rtl 102.5 News ha detto. “Se ci fa o ci è? Secondo me ci fa e poi ci è. Mi ha chiesto il numero quando è uscito dalla Casa e poi è sparito come al solito. La storia della mia vita. Un po’ come Mario Ermito l’anno scorso. Tutti che ti amano e poi ti tirano un calcio nel sedere”. Ma qualcuno, nel silenzio, sembra abbia visto Barù insieme a Jessica Selassiè.







Scrivono Deianira Marzano e Amedeo Vanza come “Jessica Selassié e Barù dall’uscita non si sono più sentiti. Dopo la finale non si sono più rivisti e fonti vicine a loro fanno sapere che Jessica non è trepidante di vederlo (e fa bene aggiungerei)”. Insomma niente che sembrava potesse far sperare in un lieto fine.



Ora però arriva la presunta clamorosa smentita la coppia formata da Jessica Selassié e Barù è stata avvistata insieme a Milano. Si tratta di una notizia non confermata ma che ha fatto sì che molti dei sostenitori dei Jerù si aggrappassero a qualcosa per mantenere viva la speranza che tra i due possa nascere davvero qualcosa.