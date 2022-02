“Mi piace Jessica”. Colpo di scena al GF Vip, il vip ‘cambia tutto’ e punta sulla principessa

Ve lo ricordate l’ingresso al Grande Fratello Vip di Alessandro Basciano? Le inquiline della Casa andarono in brodo di giuggiole. Un bel fustacchione così, del resto, non è che si vede tutti i giorni. Tra le più attratte senza dubbio ci sono state Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Proprio tra le due contendenti l’arrivo di Alessandro provocò una frizione. Anzi, proprio una crisi.

La ‘cotta’ che la principessina si è presa per il modello e influencer è di quelle esagerate. Dopo esserci rimasta male perché Sophie aveva inizialmente negato qualsiasi coinvolgimento, Jessica ha iniziato ad aver un comportamento quanto meno inopportuno. In una occasione, ad esempio, si ritrovò al bordo del letto di Sophie e Alessandro mentre i due piccioncini si coccolavano. E in tanti lo hanno notato. Adesso, però, ecco che per Jessica si stanno aprendo delle possibilità insperate con un altro vippone. E non è Barù.

Tra Jessica e Barù è nato negli ultimi giorni qualcosa. Non si può parlare di coppia, ma entrambi hanno giocato parecchio sul filo degli sguardi, degli ammiccamenti e così via. Recentemente, però, sono stati gli ultimi arrivati nel reality condotto da Alfonso Signorini ad avvicinarsi a Jessica. Stiamo parlando di Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Pochi giorni fa Barù, infastidito dall’eccessiva confidenza tra loro e Jessica ha ‘sbroccato’. E non è finita.





Ebbene, come forse saprete, Antonio Medugno conosce bene Clarissa Selassié, la sorella di Lulù e Jessica. Ma parlando con quest’ultima Antonio si è lasciato andare e le ha confessato di essere incuriosito da lei e di volerla conoscere meglio. Il tiktoker ha rivelato i suoi sentimenti anche ad Alessandro Basciano, il quale ha fatto un ritratto lusinghiero di Jessica Selassié.

“Qua dentro – ha detto Alessandro Basciano a Antonio Medugno – è quella ragazza più completa e predisposta per una relazione bella. Ha dei principi, valori… ti capisce e comprende. Ha una maturità tale che è disposta a scendere ad un compromesso anche se hai un carattere impulsivo, lei lo capisce a differenza di altre persone con cui ti devi scontrare per trovare un equilibrio. Lei invece è predisposta ad amare perché ha voglia di amare”.

Poi Alessandro Basciano è andato addirittura oltre, finendo per elogiare Jessica, a scapito di Sophie… “Il rapporto tra me e Sophie, scontri perché abbiamo avuto le nostre delusioni passate e non ci fidiamo ed abbiamo paura a lasciarsi andare. Invece lei no. Lei è una strada spianata, una porta aperta, ma devi entrarci bene. Per questo ti dico, prima di fare il tuo percorso e farti conoscere. Poi se hai piacere… perché è chimica. Prima può nascere un’amicizia, una conoscenza verrà in automatico. Lei c’è sempre, è di compagnia.

Quando l’altra notte Sophie stava male ed è andata in confessionale lei mi faceva compagnia perché c’è sempre, è proprio così. È una ragazza d’oro, non ce n’è… credimi”.