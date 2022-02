Nella serata del 17 febbraio si è svolta una puntata in diretta del ‘GF Vip’. Ricordiamo infatti che il secondo appuntamento settimanale è stato anticipato al giovedì, infatti il venerdì viene trasmessa la fiction ‘Fosca Innocenti’ con Vanessa Incontrada su Canale 5. Soltanto poche ore fa però è emerso un retroscena su ciò che è successo in studio davanti ad Alfonso Signorini. E a pubblicare il filmato è stato il sito ‘361Magazine’, che ha anche aggiunto i particolari su questa inaspettata vicenda.

Intanto, al ‘GF Vip’ monta la rabbia di Alessandro Basciano. Lui è stato punito con una nomination d’ufficio nella 42esima puntata del GF Vip 6. ”L’atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d’ufficio”. Ma lui non ci sta: “È vero che ho esagerato, ma tutto il resto… Non posso accettare una roba del genere”.

Era praticamente in corso una pubblicità, quando all’improvviso c’è stata molta paura all’interno dello studio del ‘GF Vip’. Una persona ha provato in ogni modo a fare irruzione, ma è stato bloccato prima che potesse compiere il tutto. Ad intervenire sono stati gli uomini della sicurezza della trasmissione, che sono stati in grado di ottenere il risultato sperato e di stoppare dunque le azioni dell’uomo. Quest’ultimo non è uno sconosciuto, infatti ‘361 Magazine’ è stato in grado di scoprire il suo identikit.





Questo quanto riportato da ‘361 Magazine’ sull’ingresso a sorpresa al ‘GF Vip’: “L’uomo indossava una maglietta che ritraeva il suo volto e quello della contessa Patrizia De Blanck con la quale aveva avuto uno screzio durante un programma televisivo”. La persona in questione si chiama Paolo Sforza e diversi anni fa era balzato agli onori della cronaca italiana per il suo tuffo e conseguente bagno all’interno della fontana della Reggia di Caserta, ma anche per un bagno a Roma alla Fontana di Trevi.

Inoltre, al ‘GF Vip’ Manila Nazzaro è parsa molto delusa: “Katia e Soleil hai sentito cosa hanno detto? Le ho curate per mesi. Tutti qui dentro al GF Vip devono essere rispettati. Quelle parole che mi ha detto, mi hanno aperto un cratere nel cuore, perché io sono stata veramente disperata nella mia vita per i miei figli. Lui non da nulla di me, ha utilizzato una parola assurda per una mamma che ha combattuto per i suoi figli”.