Clamorosa notizia sul GF Vip’. L’edizione numero 6 del reality show di Alfonso Signorini potrebbe davvero passare alla storia. In questi giorni vi abbiamo parlato di tanti retroscena legati alle dinamiche dei concorrenti, in particolare Miriana Trevisan è stata attaccata dentro e fuori dal reality show. La stessa showgirl e Lulù Selassié sono state censurate dalla regia del programma per alcune affermazioni su Katia Ricciarelli, riguardanti il fatto che lei non possa mai essere nominata nelle nomination.

Al ‘GF Vip’ nelle ultime ore Sophie Codegoni si è lasciata andare confessando di provare una forte sintonia con Alessandro Basciano. “Sì, tra noi non nascondo che c’è una forte sintonia”, ha detto la concorrente del GF Vip 6, che nelle ultime ore proprio dall’ex volto di UeD ha ricevuto una proposta ufficiale. L’ex tentatore di Temptation Island si è inginocchiato davanti a Sophie Codegoni e in presenza degli altri concorrenti del GF Vip 6 ha fatto una vera e propria proposta di fidanzamento: “Non sono una persona di molte parole”.

A partire da venerdì 7 gennaio ci sarà nuovamente il doppio appuntamento con il ‘GF Vip’, ma non è ovviamente questa la grande novità. Infatti, il sito ‘361 Magazine’ ha sganciato una vera e propria bomba sul programma di Canale 5 e fa riferimento precisamente alla sua durata. Come ben sapete, finora la data ufficiale della finale è stata stabilita per il 14 marzo, dopo quella iniziale di dicembre 2021, ma ecco che è pronto un vero e proprio colpo di scena che farà piacere al pubblico.





Nonostante in molti abbiano già abbandonato il ‘GF Vip’ e altri potrebbero farlo a breve, come Manuel Bortuzzo, il reality show dovrebbe proseguire fino ai primi giorni di maggio 2022, stando alle ultime indiscrezioni. Ovviamente mancano le conferme ufficiali, ma l’ipotesi è decisamente molto suggestiva. Non resta che attendere le prossime settimane per saperne di più, anche se molti concorrenti potrebbero non accettare questa ulteriore proroga dell’atto conclusivo della trasmissione.

Questo quanto venuto fuori su Manuel Bortuzzo. Secondo quanto riportato da Fanpage, infatti, il padre di Manuel Bortuzzo ha fatto intendere che il nuotatore abbia iniziato a mostrare una certa insofferenza verso le dinamiche della casa, nelle quali non si sente più coinvolto. L’uomo ha raccontato: “Il programma era iniziato sotto un certo profilo, ma adesso il mood è un altro e Manuel non si sente più a suo agio”.