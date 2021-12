“Sei una tro***”. GF Vip, l’insulto pesantissimo rimbomba nella Casa: “Ce l’hanno con lei”

Prima della puntata in diretta del ‘GF Vip’ del 17 dicembre è successo l’inaspettato nella Casa più spiata d’Italia. Anzi, i fatti non sono avvenuti proprio all’interno ma ciò che è stato proferito creerà sicuramente molte polemiche e discussioni. Coloro che seguono praticamente 24 ore su 24 le dinamiche dei concorrenti si sono accorti di una pesantissima affermazione: “Sei una tr***”. Questa frase è rimbombata e anche i vipponi avranno ovviamente ascoltato questo insulto decisamente pesante.

Intanto, al ‘GF Vip’ altro episodio “horror”. Dove molti fino a ieri parlavano di un certo “uovo di struzzo” lasciato in bagno, probabilmente da Giucas Casella. Quindi l’intervento provvidenziale di Aldo Montano, che ha dovuto farsi coraggio e andare dritto dritto a sturare il water del GF Vip 6 rimasto completamente intasato. Solo allora i concorrenti hanno potuto riadoperare il bagno in caso di bisogno. “Il bagno lo ha sturato Aldo”, ha rivelato Giacomo Urtis confortando così le coinquiline.

Come ben sapete e come accade da tanti anni, al ‘GF Vip’ c’è sempre qualcuno che riesce ad avvicinarsi alla Casa e spesso e volentieri urla delle frasi di sostegno che riescono ad udire gli stessi gieffini. Ma può ovviamente capitare che ci siano anche attacchi o insulti, proprio come successo poco fa. E in rete, dopo aver ascoltato “Sei una tr***”, sono tutti impazziti per cercare di risalire al destinatario di questo messaggio. E sono usciti fuori per il momento due nomi che sarebbero maggiormente probabili.





Stando ai commenti che si sono potuti leggere online, gli utenti sono sicuri che l’attacco proveniente dall’esterno del ‘GF Vip’ sia stato indirizzati nei confronti di una tra Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Un internauta ha infatti scritto: “Ho letto che hanno urlato tr*** per una tra Soleil e Miriana. Per chiunque delle due sia, state veramente perdendo il senno della ragione per un reality”. E un altro ha aggiunto: “La maggior parte delle donne che manifesta contro la violenza sono le stesse che danno della tr*** a Soleil o Miriana”.

Nelle ultime ore si è anche registrato un litigio tra Soleil e Gianmaria Antinolfi. Gianmaria è entrato in camera di Davide e Soleil, dopo essere stato invitato da Silvestri. Quando Soleil Sorge se n’è accorta, ha chiesto al coinquilino di abbandonare la stanza: “No ti prego, puoi portare la tua energia fuori dalla stanza. Abbiamo mille posti in questa casa vattene fuori da qui. Ti scongiuro Davide e Gianmaria, è la mia stanza”.