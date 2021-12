Novità in arrivo al ‘GF Vip’. Come sapete ormai tutti, Alfonso Signorini ha comunicato ufficialmente l’allungamento del programma fino a marzo 2022. E Francesca Cipriani ad esempio ha deciso di alzare bandiera bianca e di non proseguire la sua avventura televisiva. Sono adesso in lizza diversi nomi di coloro che entreranno nella Casa più spiata d’Italia e che sono pronti a scombussolare la quotidianità degli altri vipponi. Proprio qualche ora fa è uscito il nome di un volto già noto a Mediaset.

Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ si sono già vissuti momenti di tensione tra Alex Belli e Delia Duran. Stando a quanto avrebbe appreso ‘Novella 2000’, il litigio sarebbe proseguito a lungo, praticamente per tutta la durata del loro viaggio sul treno. E lei avrebbe anche gridato una frase pungente: “Non me ne frega un ca*** di questi tre mesi di stro***”. Ma non è tutto perché Delia non si sarebbe fermata solo a questo. Avrebbe preso la sua fede nuziale e l’ avrebbe lanciata addosso ad Alex Belli davanti a tutti.

Stanno uscendo fuori numerose indiscrezioni sulle prossime new entry al ‘GF Vip’. Ad essere ormai ufficiale è l’approdo di Eva Grimaldi, visto che è stata lei a comunicare la notizia durante un’intervista. Ora la pagina social del ‘GFVip6News’ ha sganciato un’altra bomba. Un volto che è stato già protagonista in un’altra trasmissione televisiva di Canale 5 è pronto a varcare la fatidica porta rossa. Anzi, è stato esattamente in due programmi di spicco che gli hanno permesso di farsi conoscere dal pubblico.





Al ‘GF Vip’ starebbe per partecipare l’ex ‘Uomini e Donne’ e ‘Temptation Island’, Alessandro Basciano. Quest’ultimo ha preso parte al dating show di Maria De Filippi in veste di corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, mentre a ‘Temptation Island’ si era avvicinato alla compagna di Ciavy Maliopakis, Valeria Liberati. E ora vorrebbe consacrarsi nel piccolo schermo con questa sua presenza nel reality di Signorini. Vedremo se il conduttore lo annuncerà davvero già venerdì 17 dicembre.

Nelle scorse ore l’ex gieffina Cristina Plevani ha parlato dell’attuale edizione del ‘GF Vip’: “Concorrenti pilotati. Se non ci fossero gli autori sarebbe di una noia mortale perché i gieffini non riuscirebbero a portare avanti il gioco. Format snaturato. Non ha più nulla a che vedere con l’originale”. Dopo 20 anni, Cristina ha ammesso che anche le dinamiche stesse del gioco sono andate incontro ad alcuni stravolgimenti.