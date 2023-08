“Ha detto sì, a una condizione”. Al GF Vip il personaggio top. Lei è amatissima dal pubblico: il vero colpaccio di Signorini e Berlusconi

Alfonso Signorini scalpita, al GF Vip potrebbe arrivare il noto personaggio tv. Ormai mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione del reality di Canale 5. Lunedì 11 settembre la prima puntata rivelerà tanto della rivoluzione voluta dai piani alti e in particolare da Pier Silvio Berlusconi. Fuori gli influencer, dentro attori e cantanti famosi e personaggi comuni con una storia da raccontare. E lei, l’imprenditrice napoletana il cui nome è stato avvicinato al GF Vip, di storie da raccontare ne avrebbe parecchie.

Stiamo parlando di un’imprenditrice nota per essere la figlia del noto Boss delle Cerimonie nonché proprietaria de “La Sonrisa”, famoso Castello delle Cerimonie. Quando è morto il papà è stata lei a raccoglierne il testimone alla guida del prestigioso Hotel che è anche la location dello show il “Castello delle cerimonie” trasmesso su Real Time. Superato il difficile periodo del lockdown lei è tornata in tv con un nuovo programma: “In Cucina con Imma e Matteo” in onda su Food Network, canale di Discovery.

Donna Imma dice sì ad Alfonso, ma ad una condizione

Nel corso di un’intervista a Superguida Tv Donna Imma Polese, è lei il personaggio di cui stiamo parlando, ha annunciato che parteciperebbe volentieri al GF Vip 8. Tuttavia ha posto una ‘condizione’: “Se andrei a cucinare nella casa del Grande Fratello? Si certo mi piacerebbe molto andarci. I tempi sono lunghi come si fa?! Quindi andarci qualche giorno sì lo farei, magari per preparare qualcosa per loro ci andrei”.

Tra le numerose cerimonie allestite Imma ne ha ricordato uno in particolare: “Un matrimonio vip che ricordo? L’ultimo che abbiamo fatto eravamo anche testimoni: quello di Francesco Merola, un matrimonio importantissimo, molto numeroso, erano circa settecento persone. È stato doppiamente faticoso perché eravamo testimoni e allo stesso tempo dovevamo gestire la cerimonia, grazie ai nostri collaboratori che sono validissimi è andato tutto alla grande”.

Chissà che donna Imma non ripercorra le orme di Tata Carla che era rimasta solo alcuni giorni nella Casa del GF Vip 7 per fare la governante. In ogni caso anche il marito Matteo Giordano si è detto favorevole all’esperienza: “Anche per l’altra rete ammiraglia c’è stato qualche altro programma che ci ha contattato, ma gli impegni sono tanti. Non possiamo stare tanti giorni e tanti mesi a disposizione della televisione. Un programma televisivo importante ha bisogno di tanto impegno che poi noi non possiamo garantire e ci dispiace, però l’ospitata è una cosa che possiamo fare tranquillamente“.

