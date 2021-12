Rivelazioni bomba su uno dei concorrenti del ‘GF Vip 6’, ovvero Giacomo Urtis. Una persona che si trova al di fuori della Casa più spiata d’Italia ha confessato di essere innamorata del gieffino. Ed è andata anche oltre, visto che ha anche svelato una confessione del protagonista del reality show di Alfonso Signorini, che le ha promesso di concepire un figlio. Tra i due c’è già stata una relazione sentimentale in passato, ma adesso la sua speranza è che il chirurgo dei vip possa ritornare insieme a lei.

Alcuni giorni fa Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli sono stati beccati in un bagno bollente, infatti si sono insaponati a vicenda e uno dei due ha poi anche accarezzato la schiena dell’altro. E sui social network si sono tutti sbizzarriti, visto che gli utenti pensano che stia per nascere una storia d’amore al ‘GF Vip 6’. I due protagonisti sono i nuovi arrivati Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli. Da parte loro ovviamente non c’è stata alcuna dichiarazione che faccia immaginare altro, ma c’è chi ha sperato in qualcosa di più.

Questa persona ha detto a ‘Spyit’: “Giacomo Urtis? Lo amo ancora, lui è bisessuale per questo spero che possa fare chiarezza nel suo cuore e tornare ad amare me. Dentro sono la stessa persona, ho modificato solo il mio corpo esternamente. Da quando è entrato al Grande Fratello Vip non possiamo sentirci più e mi manca tantissimo. Ci sentivamo spesso, tante volte sono andata a Milano per stare con lui e ogni volta è stato bellissimo. Mi ha conosciuta e amata quando ero Rodrigo, ma mi ha apprezzata anche da Jessica”.





A provare ancora forti sentimenti nei confronti di Giacomo Urtis è Jessica Alves, l’ex Ken umano, che ha aggiunto: “Conosce ogni centimetro del mio corpo, lo ha visto e toccato con le sue mani. Abbiamo parlato anche di avere un figlio insieme, me lo ha promesso prima di entrare al GF Vip e ha detto che potevamo farlo, una volta uscito dalla Casa. Sarei felicissima se accadesse, lui è un uomo fantastico e sarebbe perfetto come padre del mio futuro figlio. Mi sottoporrò a breve al trapianto di utero”.

E alla fine Jessica Alves, conversando con il giornalista di ‘Spyit’, ha fatto ulteriori dichiarazioni importanti nei confronti di Giacomo Urtis: “Avrò bisogno del suo seme per far sì che vada tutto per il meglio. Siamo fatti per stare insieme, abbiamo moltissime cose in comune. Ho fatto l’amore vero con lui, mi trasferirei anche per Milano”. E chissà se non avverrà un incontro al ‘GF Vip’.