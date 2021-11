“Manuel deve decidere”. GF Vip, la bomba del papà Franco Bortuzzo non farà piacere ai suoi fan

Franco Bortuzzo parla dell’avventura del figlio Manuel al Grande Fratello Vip. E lo fa in una lunga intervista al Corriere della sera. Da quando suo figlio è stato vittima a Roma di uno scambio di persona durante una sparatoria è sempre vicino al figlio. Si è anche trasferito nella Capitale. Ha fatto ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip per fare forza a Manuel e quelle scene sono state particolarmente emozionanti. Ha parlato dei prossimi progetti del gieffino che lo vedranno impegnato in un film tratto dal suo libro “Rinascere”, in cui ha raccontato come è cambiata la sua vita dopo la sparatoria che nel 2019 lo ha costretto sulla sedia a rotelle.

Il figlio gli manca e non fa fatica ad ammetterlo, ma ha imparato a guardarlo in tv 24 ore al giorno: “All’inizio non mi sembrava. I primi giorni facevo le cose come se lui fosse con me. Un mese e mezzo dopo mi sono accorto sistemando i letti e facendo la spesa che lui non c’era. E ho realizzato. Però lo vedo ogni giorno, a tutte le ore. E poi sono sempre impegnato a gestire da fuori tutte le richieste e attività per lui”.

Alla domanda su quali saranno i progetti per il futuro del figlio, infatti, risponde parlando innanzitutto dello sport: “Nuoto e solo nuoto, se domani mattina dovesse arrivare una richiesta da Mediaset di partecipare ad un programma in cui si continua a sensibilizzare sul tema, ci potrebbe anche pensare. Ma nuotare sarà la prima cosa che farà. Manuel anche prima dell’incidente nuotava dando molta forza sulle braccia, e ora riesce con grande abilità a nuotare”. Poi rivela che potrebbe abbandonare la casa prima della fine del reality: “Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello Vip. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film”.





Nel frattempo è in cantiere un altro film su Manuel Bortuzzo. Già Raoul Bova decise di realizzare un film “Ultima gara”, in onda su Canale 5, con il quale ha ripercorso la vita del giovane atleta. E sta per svilupparsi un nuovo progetto sul quale il papà dell’ex nuotatore Franco Bortuzzo non può sbilanciarsi: “Si non posso rivelare molto. La Movieheart di Massimiliano La Pegna ha acquistato i diritti del libro di Manuel ‘Rinascere’”.

“Il film è attualmente in cantiere, ci sono grandi protagonisti e una regia di tutto rispetto. In questi giorni sono impegnato con loro nella capitale perché hanno bisogno di me per ricostruire attentamente la vita di Manuel. Posso solo dire che mio figlio Kevin fa da controfigura a Manuel mentre nuota: solo il fratello era in grado di nuotare con lo stesso stile del fratello. Sono orgoglioso di tutti i miei figli”, ha spiegato Franco Bortuzzo.