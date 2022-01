Bomba sul ‘GF Vip’. Una rivelazione davvero clamorosa è stata fatta nelle ultime ore da chi conosce molto bene dinamiche importanti. Se le vicende legate al triangolo amoroso tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge aveva creato un grande interesse nel pubblico, adesso questa ulteriore notizia potrebbe davvero svoltare il reality show. Siamo in presenza infatti di una news molto interessante, riguardante uno dei concorrenti della Casa più spiata d’Italia. E fa riferimento alla sua vita privata.

Intanto, al ‘GF Vip’ Manila Nazzaro è ai ferri corti con Antonio Medugno e Gianluca Costantino. Parlando con Giucas Casella, Miriana Trevisan e Jessica Selassié, ha accusato i due nuovi concorrenti di essersi avvicinati a Delia Duran solo ed esclusivamente per strategia.”A primo impatto, tutta questa voglia di…Antonio ha sempre gli occhi addosso a Delia”. Quindi Manila Nazzaro continua: “So che lei è bella, ma adesso è anche al centro delle dinamiche. Io e Lulù abbiamo visto la stessa cosa contemporaneamente”.

Questo il racconto bomba fuori dal ‘GF Vip’, che rischia di scatenare adesso una curiosità esagerata da parte del pubblico: “Nella settimana enigmistica c’è la rubrica ‘non tutti sanno che’ e anche io ho fatto il non tutti sanno. Per esempio non tutti sanno che nella Casa del GF Vip c’è uno che ha avuto una relazione, un flirt insomma, è stato in camera con due stilisti stranieri. Il tutto è successo ad Ibiza, ma come mai tu che vai al GF Vip vai con gli stilisti stranieri per quattro pezze?”. Ed è partito il toto-nomi.





Ad aver svelato questa sensazionale notizia della presunta relazione di un gieffino con due stilisti omosessuali è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram. Ha anche taggato l’amico Amedeo Venza, che probabilmente ne era a conoscenza. Ma la Marzano non si è fermata qui perché, oltre a dare questa notizia mai uscita fuori finora, si è lasciata andare a qualche considerazione personale su questo vippone, senza però svelarne la sua identità.

Questo il pensiero finale di Deianira Marzano su questa notizia riguardante il concorrente del ‘GF Vip’: “Questo per dirvi che se dentro prova a fare una dinamica con una donna si sta solo prendendo in giro…Questo è un altro teatrante. Ma chissà chi sarà, che poi non c’è nulla di male naturalmente. Dipende sempre se si proclama altro!”, ha chiosato la donna.