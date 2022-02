Il ‘GF Vip’ si appresta al suo sprint finale, infatti tra circa un mese finirà anche l’edizione numero sei, condotta da Alfonso Signorini. Sta davvero succedendo di tutto nella Casa più spiata d’Italia e chissà cosa accadrà ancora prossimamente. Ma sta di fatto che adesso è uscita fuori una voce bomba sul futuro della trasmissione, infatti in studio si avrà la possibilità di vedere uno dei personaggi più importanti del mondo della televisione. Possiamo parlare apertamente di un colpaccio del conduttore.

Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ nelle ultime ore i concorrenti sono stati avvisati da una persona, che ha urlato la verità su Alex Belli: “Delia stai attenta, Alex rientra”. Ma ci sono state ben poche sorprese nei gieffini. Se comunque Delia Duran è sembrata un po’ assorta nei suoi pensieri, Soleil è rimasta impassibile perché già a conoscenza di questa novità: “Me l’aveva detto a dicembre”. Anche Alessandro Basciano era al corrente di tutto, così come Davide Silvestri. L’unica delusa è stata Lulù Selassié: “Non è giusto, allora uscivamo tutti”.

Tutte le attenzioni stanno iniziando a rivolgersi anche verso l’atto conclusivo del ‘GF Vip’. Inutile negare che i telespettatori stiano già attendendo con grande trepidazione la finale del reality show e Signorini ovviamente non ha alcuna intenzione di deludere le aspettative. Per questa ragione, nonostante con questo importante volto del piccolo schermo abbia avuto anche qualche screzio in passato, ha deciso di mettersi tutto alle spalle e di regalare al suo pubblico un’ospite di indiscutibile valore.





Nell’appuntamento del 14 marzo, oltre a scoprire il nome del successore di Tommaso Zorzi alla vittoria del ‘GF Vip’, potremo ammirare la conduttrice televisiva Barbara D’Urso. Almeno stando alla voce bomba lanciata in queste ore dal sito ‘Dagospia’ del direttore Roberto D’Agostino, che non ha dubbi a riguardo. Non sappiamo cosa farà precisamente, ma indubbiamente sfrutterà l’occasione per presentare al meglio ‘La Pupa e il Secchione Show’, che aprirà i battenti il giorno successivo su Italia 1, ovvero il 15 marzo.

Siamo certi che la sua presenza al ‘GF Vip’ dividerà il pubblico, come già successo nelle scorse ore dopo l’annuncio della D’Urso alla conduzione della trasmissione di Italia 1. Infatti, da una parte c’è chi è entusiasta di questa grandiosa novità, mentre altri avrebbero preferito vedere all’opera un’altra presentatrice. Non resta che aspettare la fatidica data per vedere cosa combinerà nel reality di Canale 5.