“Da vippona a escort”. La bomba sull’ex concorrente del GF Vip: “Guadagna cifre astronomiche”

Dagospia ha lanciato una vera e propria bomba su un’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo aver partecipato al reality show di Canale 5, adesso l’ex gieffina guadagnerebbe cifre elevate facendo la escort in Turchia, L’indiscrezione è stata lanciata da Dagospia, dove Giuseppe Candela spiega la nuova vita della vippona.

La gieffina in questione, non è mai stata nominata dal giornalista di Dagospia e si camufferebbe dietro l’immagine dell’influencer per svolgere l’attività di accompagnatrice di super lusso, soprattutto in Turchia, dove racimolerebbe cifre astronomiche.

Ex concorrente del GF Vip lavora come escort

“A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?”, scrive il giornalista sul sito diretto da Roberto D’Agostino.





Intanto l’edizione numero sei è ai nastri di partenza e sono una marea le voci e le indiscrezioni trapelate su quello che sarà il nuovo cast. Nei giorni passati a parlare è stato lo stesso Alfonso Signorini che ha rivelato l’identità di una nuova inquilina della Casa di Cinecittà, la seconda concorrente ufficiale dopo l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

Il Grande Fratello Vip nelle scorse ore ha postato una fotografia stilizzata, dalla quale dalla quale però è stato possibile scoprire l’identità di un’altra vippona: “Il contenuto resterà online solo per 13 minuti. No, non è affatto un caso”. A entrare nella casa sarà Raffaella Fico, ex fidanzata di Mario Balotelli