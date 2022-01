Prima puntata del GF Vip di questo 2022. Come in tanti avranno notato, si è partiti con un annuncio particolare di Alfonso Signorini. Il padrone di casa ha iniziato l’appuntamento facendo notare l’assenza di Sonia Bruganelli a fianco di Adriana Volpe. Questa sera a prendere il suo posto ci ha pensato Laura Freddi, che ha subito salutato Miriana Trevisan.

Poi gli scontri: Lulù Selassié non le ha mandate a dire a Soleil Sorge, Miriana Trevisan ha avuto un duro scontro con Katia Ricciarelli. Prima che nascessero questi momenti di tensione al GF Vip, Clarissa Selassié è entrata in Casa per un confronto con la cantante lirica e Manila Nazzaro. Momento intenso quando Eva Grimaldi ha ripercorso momenti difficili della sua vita. La donna ha raccontato di aver ceduto all’alcol e Signorini è rimasto sconvolto: “Non me l’aspettavo onestamente questa storia”.

L’attrice ha avuto modo di uscire dal tunnel grazie all’amore, quello condiviso con la sua dolce metà, Imma Battaglia. Le due si sono viste e Alfonso ha definito le parole d’amore usate da Imma per Eva le più belle mai dette al GF Vip. Poco dopo, hanno fatto chiarezza sulla loro situazione amorosa, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due hanno ammesso di essere interessati l’uno all’altra, ma non è ancora il momento per definirsi innamorati.





Una clip che ha visto Basciano riflettere insieme a Gianmaria Antinolfi non è piaciuta. Lo stesso ha avuto a che fare anche con Soleil. Hanno ballato insieme, in modo passionale, durante la festa di Capodanno del GF Vip ed entrambi stasera hanno chiarito che non c’è niente tra loro. Poi il momento catartico, il confronto tra Basciano e Alex Belli… una roba imbarazzante! Poi è stato il momento dell’ingresso di Kabir Bedi.

Ma se arriva un nuovo concorrente, un altro deve andare via. L’eliminato della 31esima puntata del GF Vip 6 è Eva Grimaldi con il 21,9% dei voti (Barù 28,7%, Federica Calemme 26,8% e Alessandro 21,9%). Al televoto sono finite tre donne: Soleil, Nathalie e Carmen. I fan ringraziano, divertiti.