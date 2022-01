Incredibile quanto successo nelle scorse ore al ‘GF Vip’. La regia del programma si è resa protagonista di un clamoroso errore e da casa tutti se ne sono accorti. Come succede spesso, le immagini della gaffe degli autori hanno immediatamente fatto il giro della rete e sono partiti commenti ironici e provocatori da parte degli utenti. Si è trattato di una disattenzione e poi subito sono corsi ai ripari, risolvendo il problema, ma ormai quelle immagini erano state viste e sono diventate virali.

Intanto, il ‘GF Vip’ si appresta a dover fare i conti con delle novità che non piacciono al pubblico. Il reality non terrà compagnia ai telespettatori il 4 febbraio perché ci sarà la quarta serata di Sanremo 2022, condotta da Amadeus. E anche l’11 febbraio non vedremo Signorini e i concorrenti. Inizierà infatti su Canale 5 la fiction ‘Fosca Innocenti’ con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Nei giorni scorsi voci facevano riferimento ad un probabile anticipo al giovedì sera del ‘GF Vip’, invece martedì, mercoledì e appunto giovedì ci sarà il calcio.

Come vi abbiamo raccontato anche nelle scorse settimane, gli autori del ‘GF Vip’ hanno commesso delle defaillance in molteplici occasioni. Abbiamo ad esempio ascoltato delle voci della produzione che non dovevano essere rese pubbliche, oppure sono stati trasmessi dei confessionali privati dei concorrenti. Stavolta si è andati forse anche oltre, infatti il breve filmato che è stato trasmesso entrerà di diritto nella storia. I telespettatori non potevano decisamente credere ai loro occhi.





All’improvviso è infatti apparsa su Mediaset Extra una schermata insolita e che ovviamente non riguardava assolutamente il ‘GF Vip’: “La riunione del Parlamento in seduta comune con la partecipazione dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica è sospesa. Riprenderà sabato 29 gennaio 2022 alle ore 9.30”. Ebbene sì, sono state mandate in onda delle immagini che facevano riferimento alle votazioni del nuovo Capo dello Stato. Poi hanno subito rimediato all’errore.

perché il gf è anche attualità e politica #gfvip pic.twitter.com/JtdaPrT5H5 January 29, 2022

E subito su Twitter c’è chi ha utilizzato l’ironia: “Perché il GF Vip è anche attualità e politica”. E tanti altri hanno pubblicato emoticon sorridenti per sottolineare la gaffe della regia. Giungeranno scuse nelle prossime ore o si preferirà non alimentare ulteriori discussioni su questo errore? Non resta che scoprirlo presto e chissà se qualcuno non subirà una bella reprimenda.