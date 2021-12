Dentro la casa del GF Vip si prepara una vera rivoluzione. A lanciare la bomba è l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia. Lo ha svelato a Casa Chi. Sarà l’ultima novità dopo i nuovi concorrenti annunciati a gennaio. Il GF Vip 6 finirà il prossimo 14 marzo, quasi tutti i vipponi “veterani” hanno confermato il prolungamento (Francesca Cipriani e Aldo Montano hanno invece deciso di tornare a casa per le feste) ma presto la porta rossa si aprirà di nuovo.



“Al GF Vip arriveranno nuovi concorrenti – aveva detto Parpiglia -. Gli autori stanno valutando nuove candidature. Si valutano diversi nomi, ufficializziamo l’ingresso di Kabir Bedi. Lui sostituisce metaforicamente Aldo Montano, un leader che possa abbracciare tutto il gruppo. […] Non è escluso il ritorno di persone che hanno fatto il GF Vip in passato” ha rivelato il giornalista.

Poi toccherà a Delia Duran e ne vedremo delle belle. Intanto nelle settimane scorse è stato il turno di Nathaly Caldonazzo e Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, meglio conosciuto come Barù, di entrare al GF Vip. La prima è un’attrice e showgirl già vista in programmi come L’Isola dei Famosi, dove ha partecipato insieme Giacomo Urtis ed Eva Grimaldi ed a Temptation Island Vip, la stessa edizione di Alex Belli e Delia Duran.







Ma non basta perché potrebbe succedere una cosa mai successa nella storia del programma. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto nascere una stanza dedicata all’amore e all’intimità, chiamata Love Boat nella quale potrebbero tornare alcune coppie che si sono formate lo scorso anno all’interno della casa del GF Vip. I nomi che girano sono grossi.



Dopo meno di un anno infatti al GF Vip potrebbero tornare Salemi e Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Così mentre il pubblico si chiede se vedremo nella stanza segreta anche Tommaso Zorzi in coppia con Tommaso Stanzani, o se le coppie saranno formate anche da vecchi amici oltre che fidanzati. Insomma, davvero tante carne al fuoco. Saranno 3 mesi di fuoco.