Momento sicuramente incandescente al ‘GF Vip’. Si poteva immaginare che alcuni strascichi ci sarebbero stati, alla luce delle forti discussioni e delle parole grosse volate in questo periodo nella Casa più spiata d’Italia. E adesso è stato effettivamente annunciato un provvedimento da parte di una persona all’esterno del reality show, che ha deciso di diffidare tre concorrenti. E ha fatto senza problemi nomi e cognomi di coloro che hanno subito questa mossa, dopo quello che è accaduto.

Intanto, al ‘GF Vip’ Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno avuto un’altra pesante discussione. Tutto è iniziato in sauna, quando Alessandro Basciano ha chiesto delucidazioni sulla sua reticenza a ‘ufficializzare’ la loro storia. “Io sono contento di motivarti, non ho bisogno di essere motivato, sono abbastanza carico. Guarda veramente, prima che mi scoccio, sei venuta te a dirmi di venire fuori a parlare, non accetti, hai un tuo pensiero, non me ne frega niente se mi parli in questo modo”.

Sulla rivista ‘Chi’ la persona in questione ha preso le difese di Miriana Trevisan, che al ‘GF Vip’ ne ha subite finora di tutti i colori. E ha dichiarato: “Dopo le frasi pronunciate nella Casa ero a cena con due amici, quando il mio cellulare ha iniziato a squillare all’impazzata. E tra le varie persone mi ha chiamato anche mio figlio, mi ha raccontato quello che è successo in televisione e d’istinto ho mandato un messaggio al conduttore Alfonso Signorini”. E poi ha annunciato di aver preso una decisione importante.





Ad arrabbiarsi totalmente è stato Pago, ex marito di Miriana Trevisan: “La risposta di Alfonso mi ha fatto respirare, mi ha messo nelle condizioni di essere lucido e di non impazzire. Nessuno può offendere in quel modo becero e schifoso la mia ex moglie e nessuno può permettersi di fare del male a mio figlio, che era in lacrime. Mi sono rivolto agli avvocati e abbiamo inviato una diffida ai signori Giacomo Urtis, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Successivamente la querela la potrà presentare Miriana”.

E infine Pago ha detto a ‘Chi’: “Quando uscirà dalla Casa la presenterà a nome suo. Questa storia mi fa schifo, sono veramente incaz***”. Essendoci questa diffida, Signorini sicuramente non potrà parlare di questa vicenda nelle prossime puntate del ‘GF Vip’. Non resta che attendere soprattutto la fine del programma per comprendere come andrà a finire questa storia.