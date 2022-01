“Non voglio più vederlo”. Delia Duran, crollo al GF Vip 24 ore dopo l’ingresso nella Casa. La confessione a Manila Nazzaro

Finalmente il giorno è arrivato. Il terremoto che in tanti stavano aspettando, l’ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip, ha iniziato a far sentire le prime scosse venerdì 14 gennaio. La modella moglie di Alex Belli è al centro di un ‘pericoloso’ triangolo innescato dal rapporto intrattenuto dall’attore con l’influencer Soleil Sorge. Da tempo in molti considerano la storia una vera e propria telenovela studiata a tavolino da una regia più o meno occulta.

Autentica o meno la vicenda continua a regalare momenti ‘imperdibili’ come l’inevitabile confronto tra Delia e Soleil. “Ho parlato con Alex – ha detto la venezuelana – visto che tu ancora non hai capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi per riflettere”. E poi la bordata: “Sapevi che era un uomo sposato, non dovevi permetterti di andare oltre”. A primo impatto Delia ha trovato attorno a lei nella casa un’atmosfera piuttosto fredda. Ma già qualche vip si è avvicinata a lei.

Parliamo dell’ex miss Italia Manila Nazzaro che dopo il bacio tra la modella e un uomo misterioso, la ‘finta paparazzata’ ha criticato la strategia di Delia Duran: “Rispondere con la stessa medaglia secondo me non ha seno, non è costruttivo. Se vuoi dimostrare che non sei come Alex, non devi fare le cose che ha fatto Alex”. Manila è molto amica di Soleil Sorge e in qualche modo ci si poteva aspettare un atteggiamento del genere. Ora però qualcosa sembra cambiato: Delia ha parlato a lungo proprio con Manila.





La moglie di Alex Belli, dopo l’avvio tuoni e fulmini, è crollata e a Manila Nazzaro ha spiegato come si sente quando rivede quello che è successo tra il marito e Soleil Sorge: “Sai quanto vedo tutti questi rewind, tutte queste immagini, mi vengono sempre questi pensieri che mi danno quel fastidio. Mi colpiscono e sono molto impulsiva, non voglio far vedere… Devo controllare anche questo”. Quando Alex è uscito dalla Casa sembrava comunque che Delia lo avesse perdonato. Ma le coste non stanno esattamente così: “Non troviamo un punto d’incontro, per questo anche distaccarsi un attimino penso faccia bene. Stava andando tutto verso il negativo” ha spiegato la modella.

A questo punto Manila Nazzaro ha parlato con dolcezza a Delia Duran: “Tutto quello che tu hai detto è assolutamente giustificabile, ecco perché bisogna capire se tu riesci a superare questo scoglio stando qui. Lui ti deve aiutare ovviamente, sostenere, però tu non allontanarlo. Perché, credimi, lui non si è mai allontanato da te. Lui mi piangeva al collo quando ti nominava”. L’ex miss Italia ha spiegato che spesso Alex si isolava dal resto del gruppo e pensava a sua moglie Delia.

Poi Delia Duran ha dichiarato: “Arriverà anche il momento di parlare anche con Soleil, perché è fondamentale così almeno ci liberiamo e capiamo. Magari ascoltandola per bene e dialogando possiamo capirci meglio”. Infine la confessione della modella: “Io ho sempre coperto tantissimi dolori dentro di me, non riuscivo a sfogarmi perché volevo sempre apparire come una donna che in realtà non ero. Perché non mi volevo far vedere per quella donna fragile”.