“Stavolta hai esagerato”. GF Vip, Delia Duran avverte Gianluca Costantino: lo sfogo davanti al resto della Casa

Dentro la casa del GF Vip i colpi di scena non mancano. L’ultimo in ordine di tempo era stato l’approdo di Delia Duran in finale a poche settimane dal suo ingresso. Una decisione, quella del pubblico, che aveva fatto saltare sulla sedia molti a cominciare da Soleil Sorge. Nelle ore scorse poi, era stata la volta di Alessandro Basciano di finire nel trita carne mediatico. Una sua frase ha infatti scatenato la rabbia dei social. “Anche io ho problemi. Io sono sensibile. Io ho avuto problemi seri, molti più seri dei problemi alimentari che sono cagate”.



Ha affermato Basciano senza però trovare un appoggio in Lulù, che ha subito messo in chiaro. “Ha avuto molti problemi. I problemi alimentari non sono cagate”, questa la risposta della principessa. E non sarebbe la prima volta per Alessandro di finire al centro delle polemiche del GF Vip. Infatti il gieffino è reduce dalle parole del conduttore in persona, che in diretta dallo studio ha fatto notare qualcosa in merito ad alcuni sfoghi eccessivi nei confronti di Sophie.

GF Vip, tempo di confronti nella Casa



La situazione quindi dentro al GF Vip è molto pesante. E meglio non va per Gianluca Costantino dopo la lite con Antonio Medugno che si era scontrato con Alessandro Basciano, grande amico di Gianluca, a causa del rapporto litigioso con Sophie Codegoni e Costantino ha preso le parti del deejay, spedendo il rivale in Nomination. Dopo tanti battibecchi, i due muscolosi gieffini hanno fatto pace.







Gianluca si è sfogato con Delia Duran, “Mi sentivo preoccupato, agitato, invece oggi mi sento più rilassato. Sono contento di aver chiarito con Antonio. So che ho sbagliato ma questo è un gioco, non vuol dire che non gli voglio bene”, ha ammesso Costantino. Parole che Delia non ha lasciato cadere: “Ho visto che eravate insieme a parlare nel letto. Io capisco da parte sua, perché da amico non mi sarei permesso di fare una cosa del genere”.



E ancora:” Devi essere più coerente, perché lui segue il cuore e ci è rimasto male”, questo il consiglio di Delia. “Io lo supporto come un fratellino, la Nomination non è una pugnalata. Sapevo che comunque era già lì dopo i primi voti. Era una questione di scelta, lì per lì, che facesse meno danno”, ha continuato Gianluca, felice di poter tornare nelle grazie di Antonio. Per quanto durerà la pace al GF Vip?