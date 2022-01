Grande Fratello Vip 6, la verità sulla concorrente solo oggi. Colpo di scena tra gli inquilini della casa. È accaduto davanti alle telecamere durante una lunga chiacchierata tra vipponi. Nessuna pietà nei confronti della nuova arrivata che sembra essere stata letteralmente presa di mira. E il primo a parlare è stato Barù.

Piace o non piace? Forse tra le pareti di casa del GF Vip, l’ingresso di Delia Duran è stato quello più discusso. Questo, non solo per le vicende che hanno riguardato la vita sentimentale della gieffina, alle prese con la ‘sbandata’ dell’ex marito per Soleil Sorge, ma anche per quanto riguarda il suo atteggiamento in casa tra i concorrenti rimasti in gioco.

Da un lato l’avvicinamento a Manila Nazzaro che ha messo a dura prova il rapporto di amicizia con la ‘rivale’ Sorge, poi il gesto che ha messo a tacere la volontà di fare come uno spartiacque tra i concorrenti, andando a creare coalizioni in casa decisive per il verdetto finale. Insomma, Delia Duran sembra avere scosso gli equilibri in casa, previsione più volta ribadita da Barù.





Ne hanno parlato di recente Soleil e Katia in compagnia di Davide Silvestri e Barù: “Sembrano appiccicate. A me non da fastidio che Manila si è avvicinata a Delia, mi ha deluso e fatto male che lei non sia venuta da me quando stavo male. Faccio finta di niente e vado avanti. Non ho rancore con nessuno. Forse era amicizia di circostanza”, rivela Soleil.

Ko anche da Barù: “Delia mi fa tristezza, è una situazione triste”, seguito da Davide: “Quando una cosa non è chiara vuol dire che è chiara”. Per Barù non ci sono molti dubbi: “È banale dai, è un finto buonismo”, pensiero che viene seguito anche da Soleil: “Qui dentro hanno talmente tanto bisogno di essere adulati che appena viene fatto allora sei una loro amica […] Il fatto che sia qui solo per pubblicità dopo quello che è successo a nessuno importa, boh. Umanamente a me fa schifo”.