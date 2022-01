La puntata del GF Vip di stasera, 23 gennaio, si annuncia bollente: tra i grandi protagonisti ci sarà senza dubbio Delia Duran. Delia che nei giorni scorsi ha lasciato Alex. Delia che, a Mattino 5, tutti davano già per sostituita. “Vi posso dire che voci sempre più insistenti, continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditor poche parole. Lui sta già pensando a un’altra. Questo mi arriva da diversi informatori, tra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello dell’anno scorso, con amici in comune”.



Voci poi smentite da Alex stesso. La distanza con Delia Duran resta però una certezza al pari dell’addio di Manuel Bortuzzo che stasera lascerà la casa. I problemi di salute non gli starebbero più permettendo di continuare come vorrebbe questa esperienza e tra l’altro diversi giorni fa è anche caduto, mentre si stava facendo la doccia. I suoi fan sono tristi, ma allo stesso momento consci che questo servirà per il suo bene.



Ovviamente la più triste tra tutte è inevitabilmente Lulù Selassié, con la quale è nato un rapporto speciale. Ma dovrà necessariamente accettare la scelta del concorrente. Lulù per la quale Manuel ha scritto una lettera. “Quanto sei bella al mattino appena sveglia, quando ancora non ci sono i pensieri che ti turbano. In quell’attimo di puro amore incondizionato fermerei il tempo. Con te dimentico la mia condizione che tanto mi soffoca”.







E ancora: “Sei aria per chi fatica a respirare, sei lo spiraglio di luce per chi lo cerca nel buio, sei la vita che non riesco a vivere. Quando leggo quanto mi ami nei tuoi occhi, mi si riaccende tutto. Torno a vivere, dimentico tutto, divento invincibile, torno a camminare, sorrido e vivo. Hai dato colore alla mia vita. Ti amo”. Parole dolcissime, tutte il contrario di quelle che Barù ha avuto per Delia Duran arrivata a pensare molto male.

Delia Duran ha infatti ha avuto un mezza crisi di nervi. Riferendosi a Barù, al quale ha provato ad avvicinarsi, ha detto “Secondo me mi odia”, trovando la pronta risposta di Nathaly Caldonazzo che l’ha invitata a non fare drammi: “A tutti”. Barù ha in effetti allontanato respingendola: “Non mi piace l’affetto. Non mi piace questi tocca, baci, robe, ti conosco da due giorni. E poi sei sposata.”