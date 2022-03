La vittoria a sorpresa di Jessica Selassié ha messo la parola fine sull’edizione numero 6 del GF Vip. La sorella di Lulù ha battuto in finale Davide Silvestri che ha chiuso al secondo posto. Tantissimi i commenti piovuti in rete dopo la proclamazione, quasi alle 2 di notte, della vittoria. E non poteva essere altrimenti Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del GF Vip con ben il 63% di preferenze da parte del pubblico, una percentuale seconda solamente a quella di Tommaso Zorzi che vinse con ben il 68% di preferenze da parte degli spettatori di Canale5.



Così, Jessica si piazza al secondo posto tra i vincitori storici più amati del GF Vip condotto da Alfonso Signorini, che più sono stati votati dal pubblico. Parlando invece del secondo classificato, Davide, il gieffino ha ottenuto il 37% delle preferenze al televoto finale ma può dirsi più che soddisfatto del suo percorso, che l’ha visto protagonista di poche polemiche ma tanti fatti. E le sorprese non sono finite qui.



Jessica, prima della finale del GF Vip ha fatto sapere che non vedrà più Barù. “Hai fatto un incubo per colpa mia? Per la domanda che ti ho fatto ieri… Mi interessava sapere un po’ di cose, almeno qua ti posso conoscere, perché fuori non ti vedrò più. Non me ne frega niente, non lo voglio più vedere assolutamente, ti blocco anche su Instagram”.







Ma non solo Jessica, gli occhi di tutti ieri sera al GF Vip erano puntati su Alex Belli e Delia Duran. Una volta uscita Alex Belli ha detto: “Io e Delia abbiamo vissuto tante montagne russe”. Con Alfonso Signorini che ha detto Il “Il fatto che avete deciso di vivere questo momento davanti a milioni di italiani è stato un grande coraggio. Vi auguriamo buona vita insieme”.



Impossibile non fare un riferimento a Soleil Sorge, che per diversi mesi ha formato un triangolo con Alex e Delia. Alfonso Signorini la stuzzica: “Soleil in questa favola?”. E l’nfluencer italo-americana non ha lasciato cadere niente nel vuoto risposto alla provocazione del conduttore: “Come nel balletto gli ho detto addio!”. Poi è stata la volta di Delia che dopo aver riabbracciato il marito, ha rotto il silenzio con queste parole: “L’amore distrugge e perdona”.