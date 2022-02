Nuova puntata del ‘GF Vip’ nella serata del 31 gennaio. E si sono vissuti numerosi colpi di scena, con Alfonso Signorini che ha anche letto un duro comunicato della produzione, la quale ha deciso di punire i concorrenti decurtando il budget per atteggiamenti non consoni. Ma subito dopo l’appuntamento in diretta è stata Delia Duran a lasciare tutti a bocca aperta, manifestando l’intenzione di chiudere qui la sua avventura televisiva. Una rivelazione che nessuno poteva minimamente immaginare.

Dopo che Delia Duran ha vinto con Soleil Sorge al televoto, l’influencer non ha preso bene la sconfitta al televoto e quando durante un blocco pubblicitario la moglie di Alex Belli ha iniziato a punzecchiarla è sbottata: “Puoi smetterla di parlarmi? […] Amore l’unica che si è sempre fatta rispettare in questa situazione sono io. Non so proprio di cosa stai parlando”. Fino alla stoccata finale: ”Non è certo colpa mia se tuo marito si è innamorato di me e fatti due domande, perché mi stai stancando”.

Durante una conversazione con Manila Nazzaro, Delia Duran è scesa nei dettagli e ha comunicato la sua volontà di andarsene definitivamente dal ‘GF Vip’ nonostante il pubblico la stimi molto: “Voglio andare via da qua, la mia vita è fuori. Io qui volevo capire solamente alcune cose e queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte, ci sono riuscita e il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale”.





E poi Delia Duran ha aggiunto altre spiegazioni ed è quindi convinta al 100% di questa scelta: “Siete qui da quattro mesi e meritate più di me la finalissima. Il mio messaggio è arrivato – ha proseguito rivolgendosi a Manila – e adesso posso andare via da questo gioco. Voglio che sia tu o Davide la finalista. Ringrazio tutti di cuore e per me è stata un’emozione fortissima. Spero di aver lanciato molti messaggi come chi ama lo stesso genere”. Ma la Nazzaro non vuole che lei lasci anzitempo il reality show.

Queste le parole di Manila, che spera di convincere Delia Duran a rimanere nella Casa più spiata d’Italia: “Devi restare qui, questo è un bel regalo da parte del pubblico. Sei stata la preferita contro Soleil, è un segnale chiaro che devi rimanere. Tu sei una bella persona, complicata come tutte le donne ma sei splendida. Io con te ho vinto, a Sole ho voluto bene ma lei mi ha offesa e presa in giro”.