“Non ti conviene venire qui”. GF Vip, rivolta nella Casa su Alex Belli: “Sappiamo che vuoi fare”

Dentro la casa del GF Vip aumenta la tensione. A quasi un mese esatto dalla fine del reality, fissata per il prossimo 14 marzo, gli animi si scaldano tra vecchie ruggini e nuove questioni che bussano alla porta. Tra queste c’è il ritorno di Alex Belli. Alex Belli di cui ha parlato Delia Duran, non usando mezzi termini: “Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivo. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale”.



“Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace. Se lui durante il GF Vip è caduto in questo vortice mediatico per fare lo show, non mi appartiene”. Ora sulla questione interviene un altro vippone: Davide Silvestri che ha svelato importanti retroscena sulla storia con Soleil Sorge.



“Con Soleil è stata una sbandata, che è stata coperta con un’amicizia. Io mi sono staccato, perché non potevo difenderlo. Sono molto dispiaciuto ma non so cosa farò, sono aperto ad ascoltare e valutare”. Poi, nella notte del GF Vip, ha usato parole più nette. “Mi piace (Alex ndr) qua dentro, trovo sia un grande ma come amico non so quanto mi possa andare a genio”.







Come dire: è meglio se resta fuori dal GF Vip. Parole riprese da Gianluca Costantini: “Beh lui a screditato un matrimonio! Bravissimo, grande parte, grande coraggio, è intelligente ma alla fine ti chiedi: ci sarà un motivo per cui è riuscito a fare tutto questo?”. “E quindi non ti convince. È venuto meno alla parte umana, ovvero il rispetto di un rapporto di matrimonio”.



Davide Silvestri ha quindi concluso: “Io gli ho detto che non potevo più difenderlo qui dentro, perché non ero d’accordo. Io stavo pensando di nominarlo perché stava andando contro me stesso. Non sappiamo la verità, forse la sapremo fuori e capiremo. Sono molto dispiaciuto ma non so cosa farò, sono aperto ad ascoltare e valutare”. Al Gf Vip ne vedremo delle belle.