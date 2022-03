“Non mi sbaglio”. GF Vip, Davide Silvestri confessa tutto a Sophie Codegoni a poco dalla finale

Nei giorni scorsi Davide Silvestri ha lasciato senza parole i concorrenti del GF Vip riuscendo a battere prima la concorrenza di Miriana Trevisan, poi quella di Soleil Sorge. Due vittorie al televoto che lo hanno messo di diritto tra i favori alla vittoria finale. Con grande sorpresa di tutti, Soleil è stata eliminata, scatenando la furia di Dayane Mello. “Sono delle truffe, ma sì ragazzi certo che dico che è una truffa – ha detto Dayane Mello dopo l’uscita di Soleil Sorge – Perché assolutamente tutto il Brasile stava votando per me e che strano il televoto flash sempre tutto bloccato in questa maniera da un momento all’altro”.



“Ma dai, ma mi prendono per cosa? Mica sono nata ieri”. Davide Silvestri era stato accusato di aver nominato Soleil per strategia. “Secondo te chi era contenta che è uscita Sole? Secondo me tutte le donne hanno fatto le finte e Soleil lo sa benissimo… Non la votavano mai per la finale e adesso tutte l’hanno votata […]”.



“Magari le donne hanno pensato ‘ok teniamocela buona tanto butta fuori Davide e così la teniamo buona con noi’. Secondo me in ogni caso è stata una para**lata. Non ho fatto strategia, sono stato sincero, l’ho fatto con il cuore, sono stato sincero in quello che ho detto. Se fosse stata una nomination per eliminare avevo già un nome sicuro, in positivo avevo in ballo Barù e Soleil […]”.







Ero un po’ dubbioso se votare lei, perché mi aveva nominato, però le voglio comunque bene e l’ho votata in positivo. Io l’ho fatto con il cuore […] Certo, che però ci sono rimasto male che lei non mi ha votato ed ha preferito Sophie”, ha confermato Silvestri per spengere le polemiche al GF Vip (e fuori)”.



A poche ore dalla prossima puntata Davide Silvestri si è confessato con Sophie Codegoni, non ha fatto mistero di credere che si sia meritato di viversi la finale, qualunque sarà poi il risultato. “Onestamente penso di essermi meritato di vivere la finale del GF Vip 6…Non vedo l’ora…”, ha detto. E ha aggiunto: “Ho meno adrenalina ma sono comunque curioso di vedere cosa succede…”.