“Esco stasera”. GF Vip, anticipazione bomba sulla puntata: la confessione ripresa dalle telecamere

Animi agitati nella casa del GF Vip a poche ore dalla puntata di lunedì 7 marzo. Sono tre i nominati che rischiano di uscire: Jessica, Miriana e Davide. Un pronostico, nelle ore scorse, lo aveva fatto Jessica. Secondo lei, i finalisti di questa edizione del GF Vip saranno solo donne. Soleil Sorge, Lulù Selassié, Sophie Codegoni e Delia Duran. “Neanche un uomo? In Italia? Al Grande Fratello? Non lo so…” ha prontamente replicato Soleil. “Sarebbe la rivoluzione ed anche per come è iniziato questo, con tutte, tantissime donne e pochi uomini sarebbe proprio il coronamento più bello”.



“Anche perché questa è stata l’edizione delle donne. Alla fine le donne hanno litigato, si sono amate, si sono baciate, tutto noi donne!” ha aggiunto Sophie rivelando che una finale del Gf Vip così, di sole donne, sarebbe un bel messaggio da far arrivare a casa. A saltare quindi sarebbe Davide Silvestri.



Davide che non ha avuto una settimana facile. La crisi era iniziata subito dopo la nomination. Era stato infatti protagonista di un faccia a faccia con Lulù. “Lulù è una doppiogiochista e proprio bugiarda, le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con lei, sono proprio nero. Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame”.







E ancora aveva continuato Davide: “Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare. Comunque, a prescindere da come andrà a finire con la nomination, me la godrò fino alla fine questa esperienza e non me la prenderò più”. E stasera, sempre secondo lui, potrebbe essere la vittima sacrificale che abbandonerà l’edizione numero 6 del GF Vip.



Nella mattina del GF Vip ha infatti detto: “Vedremo, ma stavolta penso proprio che sarò io a dover uscire…. Mi sto preparando a non rimanerci troppo male…”. E ancora: “Voglio uscire sorridendo…”. Secondo gli ultimi sondaggi al GF Vip infatti dovrebbe essere proprio lui a lasciare la casa con Miriana subito dopo.