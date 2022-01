“Ma tu cosa vuoi?”. Tensione al GF Vip: Davide Silvestri affronta Soleil. Bye bye amicizia

Situazione molto tesa al ‘GF Vip’ a ridosso della puntata in diretta del 28 gennaio. E ora ad aver proferito parole poco carine anche Davide Silvestri nei confronti di una persona che è considerata sua amica, ovvero Soleil Sorge. Ormai sono quasi tutti ai ferri corti e anche le relazioni che sembravano salde rischiano di sfasciarsi. Ormai il traguardo finale si avvicina a grandi passi e quindi l’atmosfera si sta facendo sempre più bollente. E chissà cosa potrà succedere ancora nelle prossime settimane.

Nella scorsa puntata in diretta si sono vissute grandi emozioni proprio grazie a Davide Silvestri. Ha infatti incontrato il papà Andrea, affetto dalla malattia della maculopatia. E il genitore ha detto: “Sono orgoglioso di te, hai detto delle cose bellissime. Mi sei stato più vicino di quanto pensi, sei un uomo umile, generoso e molto educato. Ti vedo e ti vorrei toccare, a volte ti confondo con gli altri. Ho scelto il tuo nome sulla Bibbia, eri un piccolo uomo che ha sconfitto un gigante. Sei un grande uomo”.

Nonostante sembrava che Davide Silvestri fosse in ottimi rapporti con Soleil, in queste ultime ore lui si è arrabbiato non poco per il comportamento della coinquilina. Quest’ultima si è lamentata del fatto che fossero presenti delle tazze non lavate, che apparterrebbero a Sophie Codegoni, anche se altri gieffini hanno accusato proprio la Sorge. Innanzitutto Manila Nazzaro si è rifiutata categoricamente di lavarle e poi è intervenuto anche l’attore, che ha decisamente rincarato la dose.





Ancora una volta è dunque stata la mancanza di pulizia al ‘GF Vip’ ad aver innescato questo nuovo scontro. A quel punto Davide Silvestri non ci ha visto più dalla rabbia ed è sbottato: “Sono stanco di questo suo atteggiamento, poi si arrabbia. Ma cosa ti incaz*** se sei una delle poche che non fa niente in casa? Non fai niente”. Ma non è finita qui perché, nonostante Giucas Casella abbia tentato di fare una sorta di mediazione difendendo anche Soleil, il vippone ha proseguito nel suo affondo.

Infine, Davide Silvestri ha aggiunto sulla compagna di avventura al ‘GF Vip’: “In generale non fai niente in casa, almeno puoi dire scusate non sono mie, ma di Sophie. Non ti arrabbiare perché non fai niente”. Ormai il limite della pazienza sarebbe stato raggiunto dall’attore, che non gradisce affatto il modo di fare di Soleil, che dovrà dunque cambiare per evitare di perdere anche il suo supporto.