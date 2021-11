“Mediaset ha deciso”. La fine del GF Vip, lo fanno sapere dalla produzione: non era mai successo

C’è curiosità per la puntata del Grande Fratello Vip. Nella serata di venerdì 12 novembre altra diretta condotta da Alfonso Signorini: in studio accanto a lui le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. I tre concorrenti a rischio eliminazione sono: Gianmaria Antinolfi, Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Uno di loro dovrà abbandonare per sempre la casa di Cinecittà e, a decidere le sorti dei vipponi in nomination, sarà il pubblico da casa attraverso il meccanismo del televoto.

Al centro della discussione ci sarà ancora Alex Belli sia per la storia con Soleil Sorge che per il nuovo ingresso di sua moglie Delia Duran all’interno della casa. A quanto pare questa volta la donna parlerà solo con il marito e non ci sarà un incontro con Soleil Sorge. Nelle ultime ore l’influencer si è allontanata da Alex Belli, onde evitare che la sua vicinanza potesse creare problemi al rapporto, tra il suo amico e Delia Duran. La modella venezuelana in più circostanze si è scagliata contro Soleil Sorge italo-americana definendola ‘una gatta morta’.

Alex Belli sta cercando di recuperare l’amicizia con Soleil Sorge: “Lo sai che sto male a vederti così, vero? Tra amici potresti anche parlare, sono venuto a cercarti dieci milioni di volte. Mi manchi te! – ha detto l’attore -. Io sono con te. Sono andato contro il mondo per te. Guarda la realtà dei fatti. Ti voglio un bene dell’anima, sei una persona qua dentro che difenderei sopra ogni cosa, anche quando hai torto”. “A me basta che mi stai vicino e che mi ascolti. Lo so che posso sembrare forte ma non lo sono” ha prontamente l’influencer.





E nell’attesa di capire cosa accadrà in puntata, già si parla della finale. Anche perché arriva la conferma ufficiale da parte di Mediaset dopo le notizie circolate negli ultimi giorni. A parlare è stato il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, tramite un comunicato stampa. “GFVip sarà in onda fino a marzo 2022 – si legge – Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l’edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia”

“Il reality show prodotto da EndemolShine Italy per Mediaset si conferma anche quest’anno uno dei prodotti più amati e seguiti dai telespettatori – prosegue il comunicato -: gli appuntamenti del lunedì e del venerdì in prime time si aggiudicano sempre la serata sul pubblico attivo dei 15-64enni con una share media del 19.7%. Il live di Mediaset Extra (con le telecamere accese 24 ore su 24) nel totale giornata ha una share dell’1.2% (con un incremento del 33% rispetto alla scorsa edizione, dove la media era dello 0.9%)”.