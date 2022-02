“Io ho chiuso”. GF Vip, Soleil Sorge spiazza tutti: la decisione dopo il confronto con Alex Belli e Delia Duran

La puntata di ieri del GF Vip ha regalato al programma la seconda finalista: Lulù Selassié raggiunge Delia Duran. Il televoto l’ha premiata nei confronti di Soleil Sorge e Katia Ricciarelli. Ma non è stata la principessa la grande protagonista dalla serata, piuttosto il trio formato Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge sottoposto da Alfonso Signorini al gioco della Mistery room. Al buio devono rispondere alle varie domande di Signorini, come se non si trovassero più di fronte alle telecamere.



I telespettatori, attraverso la camera a infrarossi, possono vederli. Tramite alcuni dettagli, però, il pubblico inizia a mostrare scetticismo. “Ma Alex come fa a mettersi esattamente dietro, tra loro due, se non si vede nulla lì dentro?”, si chiede un utente. “Ma se c’è l’ombra a casa significa che c’è luce”, replica un altro. Il balletto al GF Vip però è durato poco.



A tenere alta l’attenzione al GF Vip sono le parole di Soleil Sorge che ha dichiarato di voler interrompere l’amicizia con Alex Belli, in quanto non vuole più vedere soffrire nessuno. Non solo, la Sorge nel corso di questo confronto nella Casa di Cinecittà smonta anche l’amore libero. A sostegno dell’ex Uomini e Donne è arrivata anche Sonia Bruganelli che, dal primo giorno, ha dimostrato di simpatizzare per lei. Rivolgendosi ad Alex ha detto.







“Tu fai finta! Ti ho visto buttato addosso a lei piangendo mentre dormiva. Un momento di intimità che con marito penso di aver avuto due volte”. Parole che al GF Vip non sono state gradite da Alex che però ha incassato un colpo anche da Adriana Volpe. “Voglio ricordare ad Alex che non ci sono i cecchini che remano contro di te. Però, a volte, se tu avessi una linea uniforme che non fa una deviazione, non ci sarebbero diverse interpretazioni. A volte sei tu il cecchino di te stesso”.



Poi è stata la volta di Soleil Sorge di spiegare la ragione per cui vuole interrompere l’amicizia con Alex Belli al GF Vip. “Quando ho capito che non è possibile avere l’amicizia per quella che ora… Perché tu dici di volerlo nascondere e lei vuole che tu lo nascondi, sennò ci soffre. Il loro è tutto tranne che un amore libero. Io ho chiuso”.