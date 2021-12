Tutti attendevano con ansia questa dichiarazione, in particolare i suoi fan, e ora si è davvero materializzata. Miriana Trevisan non ha usato troppi giri di parole e parlando con Giucas Casella si è lasciata andare come non mai prima. Una confessione in piena regola, che ha fatto entusiasmare tutti. E fuori dalla Casa più spiata d’Italia ci sarà sicuramente una persona in particolare ad essere entusiasta dell’accaduto. Dopo momenti no negli ultimi giorni, ora sembra che sia ritornato il sereno in lei.

Nelle scorse ore Miriana Trevisan ha criticato Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli: “Io Manila l’ho capita sin dall’inizio, perché lei voleva mantenere l’equilibrio di questa casa, e ci sono delle persone che non lo fanno tra cui anche Lulù. Lei va educata e va detto, però io la capisco perché sono fatta così. Bisogna accettarla perché sta migliorando. Davide, Katia e Manila non tanto, dicevano: ‘Adesso votiamo chi fa meno i servizi.’ Io ho fatto un silenzio assoluto. Questa roba per me è ridicola. La minaccia del voto fa schifo”.

Ad averla punzecchiata stavolta è stato il coinquilino Giucas Casella, che le ha posto domande specifiche. Infatti, soffermandosi quindi su Biagio D’Anelli, si è lasciata andare ad affermazioni importanti: “Adesso mi sento occupata, comunque mi sento che entra uno nuovo, un uomo di una certa età. Se entrerà qualcuno che possa interessarmi? Io sono a posto, adesso non mi sento libera, in questo momento no. Se sono impegnata con Biagio D’Anelli? Per adesso direi proprio di sì, poi vediamo”.





Giucas ha comunque insistito e le ha detto: “Io la penso diversamente, ti ricordo che è arrivato un aereo e il tuo amico te l’ha detto, che non voleva. Aspetta e vedi”. Ma Miriana Trevisan è stata categorica: “Io e Biagio ci stiamo innamorando”. Poi il gieffino ha concluso, dicendole: “Devi sapere che la gente ti ama, è l’unica cosa che deve darti forza. Nella tua vita c’è soprattutto un figlio”. Vedremo dunque cosa succederà nelle prossime settimane e se il suo sentimento verso Biagio sarà confermato sempre più.

Biagio D’Anelli ha invece rotto il silenzio su altri concorrenti: “Ho visto cose davvero brutte, Giucas Casella ha fatto delle rivelazioni su di me che pare stia facendo un altro reality. Non ha capito che sta al GF Vip, Miriana davanti a lui con gli occhi a cuore gli confessa che mi ama e lui risponde ‘no era tutta strategia. Nel male Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, sono di una falsità pazzesca”.