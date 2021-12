C’è grande preoccupazione al ‘GF Vip’, come hanno fatto notare anche moltissimi utenti soprattutto su Twitter. I concorrenti dell’edizione numero 6 del reality show non sono tutti in buone condizioni di salute, infatti diversi vipponi stanno accusando dei problemi di natura fisica. E per questa ragione la produzione sta comunque cercando di correre ai ripari e di capire e risolvere quanto prima questa problematica. Ma le segnalazioni si sprecano e si stanno facendo i nomi di coloro che non starebbero bene.

A proposito di un altro aspetto da tenere d’occhio nel ‘GF Vip’, per quanto riguarda l’igiene Sophie Codegoni è stata ‘beccata’ a camminare spesso a piedi nudi per casa. I fan hanno inoltre notato la pianta nera dei suoi piedi poggiati sul letto. Altro dettaglio colto anche in Nathalie Caldonazzo, che avrebbe poggiato i piedi sul tavolo di lavoro in cucina, non prestando così tanta attenzione, ancora una volta, all’igiene. Impossibile per i fan non aprire un dibattito anche sul web. Mentre Soleil Sorge non sarebbe più nel mirino.

Un po’ di tempo fa i primi concorrenti ad aver lamentato di non essere in perfette condizioni di salute erano stati Manuel Bortuzzo e Katia Ricciarelli. Ma ora al ‘GF Vip’ la platea degli ammalati sta aumentando ora dopo ora. Uno dei nuovi arrivati, Alessandro Basciano, si è misurato la temperatura corporea e ha scoperto di avere la febbre, anche se non è dato sapere da cosa derivi. Ma c’è di più, perché qualche ora fa un’altra gieffina ha rivelato di stare male e di avere alcuni sintomi che stanno facendo mettere tutti in ansia.





L’ultima vippona del ‘GF Vip’ ad aver detto di avere febbre e mal di gola è stata Federica Calemme. E sul web stanno giungendo tantissimi commenti, con qualcuno che ha ipotizzato che possa essersi diffuso il coronavirus. Anche se questa ipotesi sembrerebbe essere remota, visto che i regolamenti sono rispettati in maniera molto rigida. Basti pensare che la produzione sottoporrebbe i concorrenti ai tamponi ogni due giorni. Ma è anche stato fatto un nome che potrebbe aver eventualmente portato il Covid all’interno.

Alcuni hanno accusato Barù perché è stato l’ultimo ad aver varcato la porta rossa. Ma al ‘GF Vip’ tutti sono convinti che si tratti semplicemente di raffreddore e comunque di influenza comune. Un utente ha scagionato così Barù: “Impossibile sia Covid, lui è entrato 10 giorni fa e gli hanno fatto il tampone. Doveva già risultare positivo”. Tutti i test comunque sono sempre stati negativi.